Chi sarebbe il presunto fidanzato della ballerina?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine della loro relazione dopo quasi tredici anni, condividendo la decisione sui social media all’inizio di gennaio. La coppia, genitori della figlia Yasmine, ha delineato un percorso di vita separato, suscitando sorpresa tra i fans, che speravano in una riconciliazione dopo le voci di crisi già circolate in precedenza. La separazione rappresenta un nuovo capitolo per entrambi e solleva interrogativi su come questa situazione potrà influenzare la vita della loro figlia.

Recentemente, il gossip ha rivelato che Francesca Tocca sarebbe attualmente legata a Davide Greco, un noto barbiere conosciuto nel mondo della bellezza e dello spettacolo. La notizia è emersa grazie a un post di Deianira Marzano, esperta di cronaca rosa, che ha condiviso un messaggio anonimo riguardante il nuovo flirt della ballerina. Le speculazioni sono aumentate anche a causa di un commento di Greco sotto un post di Tocca, dove ha lasciato un emoji a forma di cuore.

Davide Greco, 30 anni e originario di Palermo, è un imprenditore di successo nel settore della bellezza, gestendo tre saloni in Sicilia e guadagnando una clientela di alto profilo, inclusi artisti famosi. La sua notorietà è in crescita, avendo oltre 800mila follower sui social. La relazione tra Francesca Tocca e Davide Greco potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per entrambi, consolidando le loro carriere nei rispettivi campi.