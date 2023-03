Dopo la ballerina Megan Ria, i cantanti NDG e Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli, chi sarà il prossimo eliminato dalla scuola di Amici? A porsi questa domanda sono stati proprio gli alunni rimasti al termine della seconda puntata.

Il cerchio si sta stringendo e in gara sono rimasti in undici. A molti di loro ha già iniziato a tremare la terra sotto i piedi e i cinque che più temono di uscire sono Federica Andreani, Cricca, Maddalena Svevi, Samu e Alessio Cavaliere. Proprio quest’ultimo al termine della puntata ha detto: “Sento il momento sempre più avvicinarsi“. “Che momento?” ha replicato Mattia Zenzola, “Che me vado a fan**o Matty!” ha ironizzato il ballerino.

alessio io ti amo mi hai fatta ridere e finalmente ti abbiamo almeno sentito parlare ma non dire mai più una cosa del genere perché nessuno di noi è pronto a questa cosa okay pic.twitter.com/5VB5j4R922 — ros🍎 (@suscettibilee) March 27, 2023

Chi sarà il prossimo eliminato da Amici? Le ipotesi degli alunni

La Andreani parlando con Cricca ha detto che entrambi devono farsi forza perché sono a rischio, mentre Samu sostiene che lui ha già la data di scadenza di “massimo tre puntate“. Più pessimista Alessio Cavaliere: “A me me ne restano due“. Anche Maddalena Svevi dopo la seconda puntata ha iniziato a temere di uscire: “Punto di arrivare alla quinta puntata ma non so neanche minimamente se ci arriverò“. Quale sarà il loro destino?

Anche a tarda notte Maddalena e Benedetta continuano a fare riflessioni sul Serale #Amici22 pic.twitter.com/ot8o6sj5AM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

Quelli che non hanno mostrato segni di paura di uscire sono stati Wax, Ramon, Mattia, Isobel, Angelina e Aaron.