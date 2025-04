Chi sarà il nuovo eliminato della sesta puntata di Amici

Chiara Bacci è l’ultimo eliminato di Amici di Maria De Filippi, dopo un ballottaggio che l’ha vista contrapposta a TrigNO. La decisione di eliminarla è stata presa da Elena D’Amario e Amadeus, poiché Cristiano Malgioglio ha scelto di non votare, dichiarando di non sentirsi pronto per prendere una decisione e di aver bisogno di più tempo. Questo comportamento è stato confermato anche da Il Messaggero, che ha riportato come Malgioglio, di fronte alla richiesta di esprimere una preferenza, si sia alzato e se ne sia andato, creando confusione in studio. FanPage ha aggiunto che Maria De Filippi ha spiegato a Malgioglio che, se Elena e Amadeus avessero votato lo stesso concorrente, il suo voto non sarebbe stato necessario, altrimenti sarebbe stato obbligato a esprimersi.

Tuttavia, una spettatrice presente in studio ha fornito un resoconto diverso, affermando che Malgioglio non se n’è andato, ma ha semplicemente dichiarato di non riuscire a scegliere. Maria, poi, ha ribadito che il suo voto sarebbe stato necessario solo nel caso in cui Elena e Amadeus avessero votato per concorrenti diversi. Questo ha sollevato questioni sulla dinamicità delle eliminazioni e sull’influenza dei giurati.

Con Chiara Bacci eliminata, il concorso di talenti continua ad avvincere il pubblico, lasciando tutti in attesa della prossima puntata per ulteriori sviluppi e possibili colpi di scena.