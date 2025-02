Chi sarà eliminato tra Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi: risultati dei sondaggi sul Grande Fratello

Al Grande Fratello, giovedì scorso, sono finiti in nomination Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Il televoto porterà all’uscita definitiva di un concorrente, poiché la finale del reality si avvicina. La domanda è chi verrà eliminato. Le dinamiche del televoto mostrano grandi differenze tra i sondaggi sui social e quelli su vari siti. Su Twitter, Zeudi Di Palma risulta la più votata, grazie a un nutrito fanclub, mentre Stefania Orlando è quella con meno voti. Tuttavia, su forum e siti, Zeudi è vista come la concorrente con minori preferenze. Considerando le sue vittorie nei televoti passati, sembra probabile che Zeudi superi anche questo e che Stefania sia l’eliminata di questa settimana.

Per quanto riguarda le nomination, Tommaso inizia nominando Maxime per proteggere Iago. Pamela vota Amanda per comportamenti infantili, mentre Alfonso nomina Stefania, ritenendo che si siano allontanati. Helena punta su Pamela, considerata sleale, e Lorenzo nomina Iago. Mariavittoria sceglie Zeudi, mentre Iago sorprende nominando Zeudi, esprimendo dubbi sulla sua amicizia con Helena. Giglio vota Amanda per la sua emotività, mentre Amanda ricambia il voto per Pamela. Maxime decide di nominare Stefania e Shaila vota Iago. Stefania, criticando Lorenzo, e Zeudi, restituendo il voto a Mariavittoria, partecipano attivamente alla discussione. Jessica nomina Amanda, Javier sceglie Shaila, e Chiara conclude nominando Javier per dubbi e incertezze. La tensione cresce: chi sarà eliminato?