Chi sarà eliminata dal GF tra Helena e Shaila: risultati dei sondaggi

Il Grande Fratello di quest’anno è stato caratterizzato da un televoto infuocato e contestato, portando a una vera e propria faida sui social, simile a “Squid Game”. Il pubblico è stato chiamato a decidere chi eliminare tra i concorrenti Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvan, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. La tensione maggiore si concentra sul confronto tra la modella brasiliana, Helena, e l’ex velina Shaila. I risultati dei sondaggi online sembrano avvantaggiare Shaila, con molti utenti che si sono mobilitati per farla uscire. Diverse piattaforme di sondaggi, come il Grande Fratello Forum e Reality House, mostrano che Shaila ha ricevuto la maggioranza di voti negativi. Tuttavia, sui social, in particolare su Twitter, i follower di Biccy hanno indicato Ilaria Galassi come la preferita per l’eliminazione.

Nel contesto del televoto, molti concorrenti all’interno della casa hanno ipotizzato che sarebbero stati eliminati Luca, Tommaso o Ilaria. Tuttavia, Chiara Cainelli ha messo in guardia i suoi coinquilini, suggerendo che la domanda non è chi è il preferito, ma chi si vuole vedere fuori. Secondo il suo ragionamento, i fan di Helena voterebbero per eliminare Shaila e viceversa, il che potrebbe trasformare il televoto in uno scontro tra diversi fan club. Alfonso D’Apice ha concordato sul fatto che la divisione tra i diversi gruppi di sostenitori avrebbe influito sulla dinamica del televoto.

Con i sondaggi che evidenziano un netto predominio di voti contro Shaila, ciò alimenta le speculazioni su chi sarà effettivamente eliminato. La situazione è resa ancora più incerta dalla possibilità che i fan di Helena possano deviare i loro voti su concorrenti diversi, dimostrando l’importanza della strategia nel televoto. Con il termine delle votazioni imminente, l’attesa cresce per scoprire chi sarà l’eliminato dal Grande Fratello, con una netta divisione tra i sostenitori dei diversi concorrenti che promette di rendere la decisione finale particolarmente prevedibile e carica di tensione.