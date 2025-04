Chi può partecipare e quali sono i requisiti?

Il Governo ha pubblicato i decreti attuativi per avviare i corsi di sostegno Indire, destinati all’abilitazione degli insegnanti di sostegno per alunni con disabilità. I corsi rappresentano un percorso più rapido rispetto al tradizionale Tfa Sostegno, necessario per l’insegnamento nelle scuole pubbliche. L’obiettivo è formare 85mila insegnanti entro l’inizio del prossimo anno scolastico, con i corsi che dovrebbero concludersi entro la fine del 2025.

La principale categoria di accesso ai corsi è composta da “triennalisti”, ovvero docenti con il prescritto titolo di accesso che hanno svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno in scuole statali o paritarie. Il periodo di lavoro non deve essere continuativo ma deve rientrare negli ultimi cinque anni; per “anno scolastico” si intendono i 180 giorni consecutivi di servizio. I corsi sono aperti anche a chi ha conseguito una laurea abilitante all’insegnamento di sostegno in un altro Paese, purché l’istituto sia accreditato.

Questi corsi hanno l’obiettivo di colmare la carenza di insegnanti di sostegno formati, un problema ricorrente nel sistema scolastico italiano. La formazione di insegnanti specializzati è essenziale per garantire un adeguato supporto agli alunni con disabilità, contribuendo a migliorare la qualità dell’insegnamento e il benessere degli studenti. Si spera che l’iniziativa aiuti a risolvere le difficoltà strutturali legate all’insufficienza di insegnanti di sostegno adeguatamente preparati.