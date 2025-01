Chi può fare richiesta e quali sono le scadenze

Nel 2025 sarà confermato il bonus asilo nido, un sostegno dedicato alle famiglie con figli di età inferiore a 3 anni che frequentano l’asilo nido, sia pubblico che privato. La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità in merito a importi e requisiti, ampliando così il numero dei beneficiari e incrementando i contributi erogati.

Il bonus, introdotto nel 2016 e rinnovato annualmente, è un contributo erogato dall’INPS per il pagamento delle rette degli asili. Per accedere a questa misura, le famiglie devono soddisfare alcuni requisiti: essere residenti in Italia, avere un figlio a carico di età inferiore ai 3 anni e essere cittadini dell’Unione Europea o possedere un permesso di soggiorno regolare. Il bonus è accessibile anche per i genitori di minori adottati o in affido temporaneo, e per bambini con gravi patologie croniche che richiedono assistenza domiciliare.

Nel 2025, il governo ha deciso di aumentare il limite di spesa complessiva di 5 milioni di euro, permettendo così a più famiglie di ricevere aiuto economico. Inoltre, è stata eliminata la condizione che richiedeva un ulteriore figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare di un incremento del bonus per le famiglie con nuovi nati a partire dall’1 gennaio 2024. Un’altra novità della Legge di Bilancio è che l’importo dell’Assegno unico non verrà considerato nel calcolo dell’ISEE, il che potrebbe tradursi in massimo contributo per le famiglie richiedenti.

L’importo massimo ottenibile con il bonus asilo nido resta invariato a 3.600 euro all’anno. Tuttavia, il contributo varia in base all’ISEE della famiglia: per un ISEE fino a 25.000 euro, l’importo è di 3.000 euro annui; per un ISEE da 25.001 a 40.000 euro, 2.500 euro; sopra i 40.001 euro, 1.500 euro. In caso di mancata presentazione dell’ISEE o di inesattezze, il bonus massimo sarà di 1.500 euro.

Per richiedere il bonus, le famiglie devono presentare domanda sul sito dell’INPS entro il 31 dicembre 2025, fornendo la documentazione necessaria. Il sito offre anche tutorial per assistere gli utenti nel processo di richiesta.