Chi partirà con la Premier?

Non solo il viaggio a Washington per l’insediamento del Presidente eletto, Donald Trump, ma l’agenda della premier Giorgia Meloni è ricca di impegni all’estero nella seconda metà di gennaio.

Lunedì 20 gennaio, Meloni parteciperà, insieme ad altri leader internazionali, alla cerimonia di insediamento di Trump come presidente degli Stati Uniti alle ore 12.00. Sarà accompagnata da alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia, tra cui Andrea Di Giuseppe, deputato eletto all’estero nel Nord America, e Carlo Fidanza, europarlamentare meloniano e vicepresidente di ECR. Di Giuseppe ha sottolineato l’importanza della presenza di Meloni a Washington, evidenziando il suo ruolo da leader influente in Occidente, mentre Fidanza definirà la sua visita come parte di una missione europea, partecipando a incontri con colleghi europei come il presidente ECR Mateusz Morawiecki, il vice George Simion e Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen. Tuttavia, Roberto Vannacci, un sovranista eletto in Europa, non sarà presente a causa di impegni a Strasburgo.

Oltre a Washington, l’agenda della premier prevede un incontro con il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, il 24 gennaio a Palazzo Chigi. Inoltre, il 26 e 27 gennaio, Meloni si recherà in Arabia Saudita per una visita ufficiale a Riad e Gedda, e proseguirà il 27 gennaio con una visita ufficiale a Manama, in Bahrain.

Martedì 28 gennaio, Meloni sarà al Quirinale per le celebrazioni del ‘Giorno della Memoria’. Infine, il 31 gennaio, la premier sarà a Belgrado, in Serbia, per un vertice intergovernativo italo-serbo, e l’3 febbraio parteciperà a un Consiglio Europeo informale a Donceel, Belgio, a Château de Limont.

Questi impegni sottolineano un periodo di intensa attività diplomatica per Meloni, volto a rafforzare la presenza italiana sulla scena internazionale e a costruire relazioni con vari leader e paesi.