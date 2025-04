Chi non si è fatto vedere

Il re Carlo III ha pronunciato un discorso storico a Montecitorio, diventando il primo sovrano britannico a parlare di fronte a deputati e senatori. Tuttavia, molti leader politici erano assenti, tra cui il premier Giorgia Meloni e i capi di altri partiti come Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Durante il discorso, Carlo III si trovava tra i presidenti di Camera e Senato, mentre la maggior parte dei membri del governo era presente.

Il re ha citato figure significative come Dante Alighieri, il magistrato Giovanni Falcone e la partigiana Paola Del Din, commemorando così la Resistenza italiana e rendendo omaggio a quest’ultima, oggi 102enne. Nonostante le assenze, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il senatore a vita Mario Monti hanno preso posto in prima fila. Il protocollo ha regolato la disposizione dei seggi, creando accostamenti insoliti tra i politici.

Durante la visita, Giorgia Meloni ha accolto Carlo III e Camilla a Villa Pamphilj, evidenziando l’importanza dell’amicizia tra Italia e Regno Unito. Meloni ha descritto l’incontro come un onore e un’occasione per rafforzare i legami tra le nazioni. Sebbene il premier non fosse presente al discorso, il suo ricevimento ufficiale ha dimostrato un gesto di rispetto.

Il discorso di Carlo III ha suscitato applausi convinti, inclusi i ricordi della regina Elisabetta e forti applausi per la regina consorte Camilla, che era seduta vicino agli ex presidenti della Camera. Questo evento ha segnato un momento significativo nella storia delle relazioni tra Italia e Regno Unito.