Da sabato 4 dicembre conosciamo i nomi dei 22 big che si affronteranno al Festival di Sanremo 2022. Il cast dei concorrenti sarà completato dai due vincitori di Sanremo Giovani, per una kermesse ricca di sorprese, di volti nuovi, ma anche di grandissimi e graditissimi ritorni. Come sempre però l’ufficializzazione del cast porta con sé qualche polemica, specialmente per quanto riguarda gli artisti che non sono riusciti a convincere la commissione. Chi sono stati i cantanti esclusi? Scopriamolo insieme. Spoiler: non ci sono solo i Jalisse…

Sanremo 2022: i cantanti esclusi

Uno dei grandi nomi esclusi dal Festival sembrerebbe essere Ron. L’artista di Dorno avrebbe già pronto un nuovo album di inediti che dovrebbe uscire proprio nei primi mesi del 2022, e sembrava certo di un posto nel cast. Le cose però non sono andate come sperato. Discorso simile per Marco Masini, che avevamo già visto in un Sanremo targato Amadeus nel 2020.

Altro grande ritorno che sembrava certo era quello di Red Canzian, che abbiamo visto ultimamente come coach a Ora o mai più, programma proprio di Amadeus. Qualcosa dev’essere però andato storto. Tra i nomi che sembrerebbero essere stati esclusi ci sono poi Lorenzo Fragola, Bobby Solo e Povia, con quest’ultimo che avrebbe certamente sollevato non poche polemiche. Resta un velo di mistero su Francesco Gabbani, che sembrava un nome sicuro del cast. Non sappiamo se si sia ritirato in corsa o se sia stato escluso.

La lista di Chi si parlava poi di artisti come Giovanni Caccamo, Il Tre e la coppia formata da Tecla e Alfa, tutti nomi che sono stati esclusi all’ultimo minuto. Come ancora una volta sarebbe stato escluso anche Leo Gassmann, vincitore di Sanremo Giovani due anni fa. E destino simile ha avuto anche il vincitore dello scorso anno, Gaudiano. Fuori anche Francesco Monte, il cui nome era circolato alcuni mesi fa.

Gli altri cantanti esclusi da Sanremo

A quanto pare tra gli esclusi ci sarebbero poi, ancora una volta, Pierdavide Carone, il rapper Mr. Rain, il giovane Emanuele Aloia e anche una combo che avrebbe creato scalpore, quella formata da Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti. Tra le donne, sognava un ritorno Marcella Bella, ma la sua canzone non ha convinto la Commissione. idem per Dolcenera, Mietta, Patty Pravo e anche Simona Molinari, che molti davano per certa partecipante al prossimo Festival.

Tornando in ambito pop, non hanno convinto il direttore artistico Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Nina Zilli e anche alcune artisti provenienti dal mondo indie che potevano attirare un pubblico più giovane, come Maria Antonietta e soprattutto Ariete. I rumor vorrebbero poi esclusa dal cast anche Mara Sattei, che avrebbe potutto essere presente con la complicità del fratello tha Supreme in qualità di direttore d’orchestra.

Infine, tra le band escluse, oltre ai ‘soliti’ Jalisse, troviamo nomi che erano stati inseriti anche nelle principali liste: Boomdabash, Orchestraccia, The Kolors, Eugenio in Via di Giolia con Elio. Ma sarebbero rimaste fuori anche Le Deva e i Matia Bazar. Insomma, i cantanti inclusi nel cast hanno fatto rumore, ma forse quelli esclusi alimenteranno il dibattito ancora a lungo.