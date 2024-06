Chi non ama i trucchi di magia? Questi cani restano imbambolati dalla bravura del mago

Alcuni cani si sono proprio imbambolati davanti ad alcuni trucchi di magia, ma ecco le loro reazioni e gli studi su questo argomento.

Se c’è una cosa che attira tantissimo l’attenzione dei bambini e, che dir si voglia, degli adulti, è la magia. Sappiamo che non esiste, ma che ci sono film e cartoni che la usano per creare un mondo meraviglioso e sognante. I trucchi di magia, però, sono molto diffusi tra gli uomini che vogliono illudere e creare stupore in chi li guarda. Perché non farli anche sugli animali per vedere la loro reazione? C’è un video che ha raccolto moltissime visualizzazioni e che mostra un gruppo di cani completamente imbambolati davanti ad un uomo che fa qualche trucchetto. Vediamo tutti i dettagli.

Trucchi di magia: la reazione dei cani

Capita spesso di trovare dei video sui social in cui gli uomini “ingannano” i loro animali domestici con dei trucchetti. La loro reazione è di assoluta sorpresa e non capiscono inizialmente che cosa sta succedendo. Come atteggiamento si avvicinano molto a quelle dei bambini.

In un video, che prendiamo come esempio, di Youtube dal profilo ViralSnare Rights Management, si vede un uomo che lancia la pallina in alto e poi la riprende. Con lui ci sono diversi cani, di età e razza diverse. Sono molto attenti a quella pallina perché la vorrebbero prendere e giocarci.

Però, l’uomo ad un certo punto fa loro un trucchetto. Mette la pallina a terra e quando fa il gesto di lanciare la pallina è completamente sparita. I cani alzano le orecchie, rimangono totalmente sorpresi e iniziano a cercarla con lo sguardo attorno a loro.

Per noi che guardiamo è molto divertente, ma per gli studiosi è veramente molto interessante usare questa tecnica per capire meglio come funziona il loro cervello e la loro percezione delle cose. In particolare, ci si può soffermare sui loro punti ciechi.

I cani non sono i soli animali che rimangono sorpresi di fronte questi piccoli inganni. Gli studi sono tanti, ma è emerso che anche gli animali stessi, a volte, fanno dei trucchetti per ingannare gli altri animali, come la ghiandaia. Questa nasconde il proprio cibo in bocca per far vedere agli altri che non ce n’è più e lo fa in modo consapevole.

Insomma, è un argomento molto interessante da diversi punti di vista. Vedere questi cani, tuttavia, nella loro reazione spontanea è molto bello e simpatico, non trovate?