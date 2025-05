Chi merita di vincere? Il parere dei professori di Amici 24

L’interesse per la finale di Amici 24, in programma per il 18 maggio 2025, è in crescita. I fan avanzano ipotesi su chi solleverà la coppa d’oro, mentre i professori del programma esprimono i loro pronostici nel recente daytime su Canale 5. Tra i cantanti, TrigNO è emerso come il favorito, ricevendo sostegno da Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Questa ultima ha sottolineato il suo percorso artistico e personale con parole di incoraggiamento. Al contrario, Antonia ha ottenuto solo due voti, dimostrando un supporto più limitato.

Nella danza, Francesco è il candidato principale, avendo ricevuto voti da Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, quest’ultima motivando la sua scelta sulla base della crescita e delle performance. Alessia ha trovato supporto in Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, mentre Anna Pettinelli ha elogiato Daniele per la sua determinazione.

Per quanto riguarda il vincitore assoluto, Francesco è stato indicato come preferito da Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Alessandra Celentano, che hanno lodato la sua completezza e intensità. Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi continuano a sostenere Alessia, mentre Anna Pettinelli rinnova la sua fiducia in TrigNO.

In sintesi, la maggior parte dei professori sembra propendere per Francesco come potenziale vincitore di Amici 24, grazie al suo talento e alla sua crescita. Tuttavia, la competizione tra i cantanti rimasti, TrigNO e Antonia, rimane serrata. La finale si prospetta ricca di tensione e incertezze fino all’ultimo voto del pubblico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it