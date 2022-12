Chi l’ha Visto? Uomo inscena la sua morte per scappare dalla moglie, che però lo ritrova: le reazioni

Sembra la trama di un romanzo scadente, ma in realtà è una storia raccontata da Chi l’ha Visto?, trasmissione di Federica Sciarelli. I protagonisti sono Pietro e Katia, una coppia sposata che ha due figli. La donna ha creduto di essere diventata vedova quando, la mattina dello scorso 8 giugno, suo marito è partito per fare un’escursione in montagna nel Trentino senza mai fare ritorno a casa.

Katia non si è però mai data per vinta e grazie all’aiuto di un investigatore privato è riuscita a scoprire, tramite telecamera di sicurezza, che in realtà suo marito Pietro è vivo e vegeto e che aveva semplicemente inscenato la sua morte. Quando la storia è venuta a galla l’uomo ha deciso di contattare Chi l’ha Visto? per rilasciare un’intervista in esclusiva.

“Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere così che mia moglie Katia si facesse un’altra vita. […] Ero assolutamente consapevole che fosse stato uno shock per le persone a me vicine. Dal mio punto di vista ho aperto a Katia la possibilità di avere una vita da donna amata, da donna che possa vivere una vita di coppia”.

A domanda diretta se sarebbe ritornato a casa, Pietro ha risposto di no.

“No, significherebbe tornare in una situazione di agonia per i miei figli, tornare in una situazione laddove secondo me non ci guadagna nessuno. [Se ho inscenato la mia morte, ndr] non è colpa di Katia. Lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso. Lei è una donna bellissima, può avere una vita bella, dunque tornare indietro mi sembra stupido, è l’unica donna che ho amato in vita mia”.

Nello scappare Pietro ha lasciato alla moglie una serie di debiti. Per questo motivo Katia, sempre ai microfoni di Chi l’ha Visto?, ha deciso di non perdonare il marito.

“Ci ha mandato all’inferno con quel gesto. Dice che sono la moglie migliore e più fedele, e proprio per questo mi ha mandato in rovina? Quello che lui dice non è amore. Quello che ha fatto ai figli, ai suoi familiari non è una prova d’amore”.