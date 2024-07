Chi L’Ha Visto: trovato senza vita dopo la truffa con le foto di Dua Lipa

Lo scorso aprile Federica Sciarelli a Chi L’Ha Visto si è occupata della scomparsa di Gianfranco Bonzi. L’uomo è stato vittima di una truffa amorosa, qualcuno si è spacciato per Dua Lipa e gli ha fatto credere di avere una relazione con lui. La persona che si celava dietro al profilo fake ha poi fatto una serie di passi falsi e quando Bonzi si è accorto che qualcosa non andava è scomparso, ma non prima di lasciare un inquietante post in un gruppo Facebook: “Ciao a tutti, questo sarà il mio ultimo post e anche una delle mie ultime azioni. Purtroppo non riesco a reggere questa forte delusione amorosa. Voglio salutare tutti, in particolar modo le persone con cui ho interagito e con cui mi sono divertito. Buona continuazione, ciao, game over“.

In una delle ultime puntate del programma di Rai Tre, la Sciarelli ha anche parlato di una lettera che Bonzi ha lasciato nel suo computer: “Gianfranco ha scritto una lettera d’addio, indirizzata anche al figlio, “Non mi cercate in giro perché non mi troverete. Non perdere tempo figlio mio”. Poi ha preso il suo trolley ed è sparito. Tutto per una delusione amorosa per una Dua Lipa che non è la vera Dua Lipa“.

Il team della trasmissione è anche andato sulle tracce della persona che ha truffato Bonzi (scoprendo delle cose molto particolari) e il figlio di Gianfranco ha fatto il suo appello.

Chi L’Ha Visto, ritrovato senza vita Gianfranco Bonzi.

Ieri pomeriggio il sito ufficiale di Chi L’Ha Visto ha fatto sapere che è stato ritrovato il corpo di Gianfranco: “Milano, 29/7/2024 – E’ di Gianfranco Bonzi il corpo ritrovato alcuni giorni fa nell’Adda. “Mi sento sereno e distrutto! Riposa in pace papà, non importa cosa hai fatto. Ti ameremo tutti per sempre, non soffrire più e ti prego guardami ora più che mai”. Il post di Luca, il figlio dell’uomo sparito il 23 marzo, che ha effettuato il riconoscimento. A lui, ai fratelli e alla famiglia le condoglianze di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?”. Sulla sua scomparsa la procura di Milano indaga per istigazione al suicidio contro ignoti. Chi c’era dietro la truffa dei Bitcoin e il profilo della falsa DuaLipa?”.