Nei giorni scorsi molti quotidiani hanno riportato la notizia di una possibile pista in Ecuador per il caso di Denise Pipitone. Qualcuno ha notato una forte somiglianza tra una ragazza che dicevano si chiamasse Denise e la piccola Pipitone. Purtroppo di vero c’era poco o nulla. I giornalisti di Chi l’Ha Visto sono riusciti a raggiungere telefonicamente la ragazza in questione, che però non è ecuadoregna e non si chiama Denise.

Maria Grazia (questo è il suo nome) non è affatto la figlia scomparsa di Piera Maggio e non è nemmeno dell’Ecuador. La ragazza vive da sempre in Brasile e ha 29 anni, elemento che conferma come Maria Grazia non sia la Pipitone.

“Non sapevo nulla di questa storia, che hanno preso delle mie foto da Facebook e le hanno sparse nel web. Adesso ho saputo e in effetti la somiglianza con questa bambina c’è, ma non sono io. No, non mi chiamo Denise, il mio nome e Maria Grazia. Non sono orfana, ho i miei genitori, adesso però non sono qui. Poi non sono nemmeno dell’Ecuador, ma sono brasiliana.

Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui. Posso assicurarvi che non sono mai stata in Italia, mai uscita dal paese. Ho 29 anni e non 20, non sono la ragazza che cercano“.

Se non altro grazie a Chi l’Ha Visto sappiamo che questa pista è da escludere definitivamente come quella di Denisa e Olesya.

Chi l’ha Visto, l’intervista fatta a Maria Grazia.

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”: Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador la ragazza dell’ultima segnalazione virale. “Bene aver fatto chiarezza”, dice Piera Maggio a “Chi l’ha visto?”. #DenisePipitone #chilhavisto pic.twitter.com/UMyr62nKdc — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2021

“Vive in Ecuador, somiglia moltissimo a #DenisePipitone”: “Chi l’ha visto?” ha rintracciato la ragazza dell’ultima segnalazione dai social sulla bambina scomparsa. L’intervista questa sera alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/ehxX9iSdfj — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2021