'Chi l'ha visto?', stasera su Rai 3: anticipazioni, casi, diretta tv

Torna stasera su Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’. Tra i casi quello di persone scomparse, quello di Alessandra di Parma che tre mesi fa ha detto al compagno che usciva per fare la spesa, ma non è più tornata a casa. Che fine ha fatto? Nel programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 4 ottobre, alle 21.20, anche la misteriosa morte di Alessio Vinci, il diciottenne trovato senza vita a Parigi. Chi c’era con Alessio? E ancora: cosa significa il codice di tre lettere rinvenuto nella sua stanza d’albergo? “Chi l’ha visto?” lo ha scoperto.

Sarebbe stata inoltre chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Cristina Gulinucci, la ragazza sparita dal convento di Cesena: una notizia che alcune fonti hanno anticipato a ‘Chi l’ha visto?’. In studio, la madre di Cristina, che si è sempre battuta per la verità.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.