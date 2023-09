Chi L’Ha Visto, Sciarelli mette i puntini sulle i per i programmi simili al suo

Mercoledì scorso è finalmente tornato in onda Chi L’Ha Visto e al timone dello storico programma di Rai Tre c’è ancora Federica Sciatelli (di questi tempi non è così scontato). Per parlare del comeback della sua trasmissione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv ed ha spiegato quali saranno i casi di cui parleranno di più in questi mesi.

“Su quali casi punteremo i riflettori quest’anno? Partiremo dalla scomparsa di Kata, la bambina peruviana svanita a Firenze (il 10 giugno, ndr), poi parleremo del ritorno in Italia di Shab-bar Abbas, che continua a negare di aver ucciso la figlia Saman, e dedicheremo un’ampia pagina a Elisa Claps (la studentessa di Potenza uccisa a 16 anni: era scomparsa il 12 settembre 1993 e il cadavere fu rinvenuto nel 2010, ndr). Il 24 agosto è stata riaperta la chiesa della Santissima Trinità a Potenza, nel cui sottotetto è stato ritrovato il corpo della ragazza. Una decisione che ha creato scalpore. Noi sentiremo i cittadini, i parenti e poi avremo un documento eccezionale di Danilo Restivo (il ragazzo condannato per l’o-micidio, ndr) che dice di aver portato la povera Elisa dietro l’altare. La Chiesa dice che il luogo sacro non è stato mai violato perché il delitto sarebbe stato compiuto nel sottotetto, ma chi può saperlo”.

Chi L’Ha Visto, la Sciarelli sugli altri programmi che parlano di cronaca nera.

Quarto Grado, La Vita in Diretta, Pomeriggio 5, sono moltissimi i programmi televisivi che – come Chi L’Ha Visto – si occupano anche di cronaca nera. La Sciarelli però ha voluto mettere i puntini sulle i ed ha precisato: “Devo dire che noi facciamo le inchieste e poi gli altri fanno delle cose, anche egregie, però tutti… dopo!”



Federica ha poi aggiunto che per una giornalista come lei è anche fonte di orgoglio aver fatto nascere l’inchiesta per prima. La presentatrice ha anche dichiarato che i documenti raccolti dalla sua redazione diventano importanti e usati anche da molti colleghi (e questo è verissimo).