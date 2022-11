Chi L’ha Visto, ritrovate due ragazze scomparse che intervengono in diretta: “Ho paura”

Ieri sera a Chi L’Ha Visto è accaduto qualcosa di davvero particolare. Sara e Karol di 14 e 15 anni sono scomparse ieri mattina da Pomezia mandando nel panico i loro genitori, che si sono rivolti alla trasmissione di Federica Sciarelli.

La madre di Sara ha spiegato la situazione nell’anteprima di Chi L’ha Visto: “Mia figlia Sara e la sua amica Karol sono scomparse! Sono andate a Pomezia con il bus che prendono per la scuola. Ho visto sul registro elettronico la sua assenza e mi hanno confermato da scuola che lei non era mai arrivata. Sia lei che Karol hanno i telefoni staccati. Abbiamo allertato subito la Polizia. Grazie a dei compagni sappiamo che dovrebbero aver preso un pullman per Torino“.

Durante la prima parte della trasmissione è intervenuta anche la zia di Karol: “Il telefono è irraggiungibile da tutta la giornata. Qui si vociferava tra i ragazzi che loro due avrebbero preso un bus direzione Laurentina, Nettuno. Pensavamo che volessero dirigersi a Roma. Poi da Tiburtina avrebbero potuto prendere qualsiasi direzione. Karol mi rivolgo a te, ti prego torna. La tua famiglia sai che ti vuole bene, facci sapere dove sei. Me la dovete riportare a casa vi prego Federica“.

“Le vedo…”: Una spettatrice in diretta dall’autobus per #Torino risponde all’appello di “Chi l’ha visto?” e ritrova le due ragazze scomparse questa mattina dalla provincia di #Roma. Una di loro in lacrime parla con la mamma e Federica Sciarelli. Grazie a tutti. #chilhavisto pic.twitter.com/78wsqt24vV — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 16, 2022

“Conoscete qualcuno in viaggio su questo autobus per #Torino? Avvisateli che a bordo forse ci sono due ragazze con i cellulari spenti”. Appello per Sara e Karol, scomparse questa mattina dalla provincia di #Roma. Qualcuno le ha incontrate?#chilhavisto→https://t.co/REUftAFUtl pic.twitter.com/QhwdV64R0F — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 16, 2022

Chi L’ha Visto, Sara e Karol ritrovate.

Una telespettatrice mentre stava guardando Chi L’ha Visto si è ricordata che sua figlia Cecilia in quel preciso istante era su un bus partito da Roma e in direzione di Torino. Cecilia per fortuna era proprio sullo stesso autobus di Karol e Sara ed ha quindi chiamato la redazione di Federica Sciarelli: “Mi sto alzando dal mio posto e controllo se sono loro. Sono qui le vedo tutte e due, penso proprio che siano loro, siamo quasi arrivate a Milano. Sara Karol siete voi due? Al telefono c’è Chi L’ha visto con le vostre madri“.

La prima a parlare è stata Sara: “Mamma sono io. Non ti inca**are“. La donna però ha subito rimproverato la figlia: “Sara cosa mi hai combinato? Stiamo in diretta nazionale sulla Rai“. Molti spettatori hanno sentito chiaramente una delle due ragazzine mentre piangendo ripeteva: “Io ho paura, ho paura dei miei! Io ho paura dei miei genitori“.

In ogni caso almeno una storia a lieto fine.

Quindi del fatto che una delle ragazzine abbia chiaramente detto “ho paura dei miei genitori” ce ne sbattiamo. Ok. #chilhavisto — Gianmerlo (@the_merlo) November 16, 2022

“è una notizia bellissima che vi abbiamo ritrovate” lei terrorizzata che dice di aver paura dei genitori. #chilhavisto pic.twitter.com/pZKfSGInGU — Alessia (@Alessia01_) November 16, 2022