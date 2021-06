Negli ultimi anni a Chi L’Ha Visto hanno più volte sottolineato l’importanza del web e dei social nella soluzione di molti casi. E proprio in questi giorni una ragazza scomparsa di cui si era occupata Federica Sciarelli potrebbe essere stata ritrovata grazie ad internet.

Una coppia di youtuber, Ale della Giusta e Anima hanno esplorato un manicomio abbandonato, dove hanno trovato una ragazza. I due le hanno fatto qualche domanda e l’inquilina del manicomio ha rivelato di non essere sola: “Sopra c’è un altro ragazzo e accanto una donna. D solito qui mi annoio. Faccio fatica a dormire, mi sveglio presto. La mattina qui vicino passano le persone, dei ragazzetti che fanno gli scherzi e quindi mi alzo. Se c’è bel tempo vado nei giardini e leggo o sto al sole, altrimenti faccio un giro qui dentro. Per mangiare il ragazzo trova qualcosa ogni tanto. Ora non ho piani per il futuro, per adesso sto qui, sono stanca di girare“.

Il caso poi si è spostato su Twitch, dove Homyatol ha guardato il video di Ale e Anima insieme ai suoi spettatori. Alcuni follower dello streamer si sono accorti che la ragazza del manicomio era proprio Yudelka, la cui madre aveva fatto più appelli a Chi L’Ha Visto. Gli youtuber e Homyatol hanno contattato le forze dell’ordine e adesso le autorità competenti stanno indagando.

Chi L’Ha Visto, l’appello della madre di Yudelka.

“Sei il sangue del mio sangue, sei pelle della mia pelle e sei cresciuta dentro di me. Magari avrò sbagliato, come sbagliano altre madre, avrò fatto molti errori, figurati. Questo però non cambia il mio amore per te. Fammi sapere che stai bene, se sei felice e che vita vuoi fare. Io così proverò a trovare un modo per continuare a vivere”.

"Sei il sangue del mio sangue… fammi sapere che stai bene": l'appello della mamma di Yudelka, scomparsa da #Torino il 13 marzo 2020. Si è allontanata da casa di una amica senza avvertire nessuno. Qualcuno l'ha incontrata?

"Fammi sapere che stai bene, troverò un modo per continuare a vivere", appello della mamma di Yudelka