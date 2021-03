Chi l’ha visto questa sera ha mandato in onda il servizio dedicato a Denise Pipitone, scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004 e mai più ritrovata.

Il caso è esploso di nuovo qualche giorno fa, quando Chi l’ha visto ha pubblicato il promo della nuova puntata in cui è stata annunciata l’esistenza di una ragazza russa, molto simile a Piera Maggio, che è andata in tv a cercare i suoi veri genitori.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso” – inizia così il promo della nuova puntata di Chi l’ha visto?, storica trasmissione di Rai Tre che da anni si occupa del caso della scomparsa di Denise Pipitone – “Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”.