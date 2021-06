Nei giorni scorsi la pm Angioni in almeno 2 trasmissioni ha detto di avere la ‘personale certezza’ di aver individuato Denise Pipitone. Adesso sappiamo che la ragazza trovata dal magistrato non è la piccola scomparsa da Mazara Del Vallo e in merito a questa notizia è intervenuta Piera Maggio a Chi L’Ha Visto.

“Io capisco la buona fede di tutti. Però invito alla cautela, alla calma, cerchiamo di non fare confusione in rete e di non fare allarmismi. Non è bello neppure per me sentire in tv che Denise è mamma e che io sarei nonna. Capite cosa posso aver provato quando ho scoperto dalla televisione la notizia. Capisco la buona volontà e la buona fede, ma un po’ di rispetto per noi genitori. Ciò non significa che le segnalazioni non devono essere fatte, ma prima noi chiediamo accertamenti prima di andare in tv in modo così plateale. Prima valutate se siete sulla giusta strada o meno. Altrimenti create confusione anche a noi genitori. Saltare dalla sedia così non è stato bello. Per fortuna che ho intrapreso la strada della cautela, ma mi auguro che lo stesso facciano altri. Continuare così non è possibile“.

Il messaggio della Maggio per la pm Angioni direi che è più che chiero.

L’appello di Piera a Chi L’Ha Visto.

“Voi di Chi L’Ha Visto siete molto utili. Ringrazio tutti voi. E dico grazie anche i ragazzi dei social e del web, i cittadini comuni. Mi fa piacere che facciano girare le immagini di Denise. Però signori della rete non fate circolare chi non ha nulla a che fare con Denise. Soprattutto su Tik Tok non fate le trasformazioni con gente che nulla ha a che vedere con Denise. E soprattutto non create account falsi a nostro nome, così non ci aiutate affatto”.

Piera Maggio sulle dichiarazioni di Maria Angioni.

“Credo nella buona fede della dottoressa Angioni. Però la pm deve sapere che io ho visto tante bambine somiglianti a Denise negli anni, ma tante. Piccole che in alcune foto erano molto somiglianti e in altre immagini non lo erano. Voglio dire di mantenere cautela. Questo è un ulteriore stress che mi danno. Sentir dire certe cose da un pm a noi ci reca ulteriore stress. Non voglio dire che le segnalazioni si devono fermare. Chiedo un po’ più di ponderatezza e di verificare prima di esternare qualcosa di botto e farsi prendere la mano”.

#DenisePipitone: “Credo alla buonafede della dr.ssa Angioni, ma invito a una maggiore cautela nel diffondere segnalazioni non ancora verificate, per evitare ulteriore stress per noi”. Piera Maggio a #chilhavisto pic.twitter.com/kUTywhKPYV — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 16, 2021

#DenisePipitone: “Strumentalizzate intercettazioni fatte con la nostra collaborazione. Non si devono fare servizi per sporcare le persone, noi siamo stati i primi a essere trasparenti”. Piera Maggio a #chilhavisto pic.twitter.com/jPS0ykjtQR — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 16, 2021