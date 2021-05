Qualcosa si sta davvero smuovendo nel caso di Denise Pipitone. Dopo la riapertura delle indagini qualcuno ha inviato una lettera anonima all’avvocato Frazzitta. Il legale di Piera Maggio ha rivelato che la missiva è stata scritta da una persona attendibile, perché contiene fatti mai rivelati al pubblico, oltre che nuove importanti informazioni. L’autore di quella lettera oggi ha scritto anche a Chi L’Ha Visto. Il profilo Twitter del programma di Rai Tre ha pubblicato una brevissima anteprima di quello che ha scritto la persona in questione: “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura. Sono sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto“.

Parole forti, che dimostrano come ci sia qualcuno che sa e ha visto qualcosa. Adesso aspettiamo la puntata di domani sera di Chi l’Ha Visto per scoprire qualcosa di più su quello che è arrivato ala redazione di Federica Sciarelli.

L’annuncio di Chi l’Ha Visto.

L’avvocato Frazzitta sulla lettera.

“Noi ringraziamo chi l’ha inviata perché introduce elementi interessanti che sono stati in parte riscontrati. Però volevo chiarire un fatto in via definitiva. L’oggetto della lettera, non è un oggetto negativo. Non si parla di un luogo o di qualcosa di negativo nel senso più atroce del termine. In realtà più che di un luogo racconta di un fatto interessante, un pezzo del puzzle seppure dai contorni da definire però interessante. Ci introduce e ci dà un elemento a noi totalmente sconosciuto. Quindi c’è scritta una parte di verità che non conoscevamo e che arricchisce il racconto. Un pezzo del puzzle, un fatto specifico. Ripeto che non c’è un posto dove cercare, ma una cosa successa“.