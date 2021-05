Periodo d’oro per Chi L’Ha Visto, che da settimane è stabile a 3 milioni di telespettatori con il 13% di share (picco del 31 marzo con 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2% di share). Eppure secondo alcune voci di corridoio Federica Sciarelli sarebbe un po’ indispettita. Tutto è partito due settimane fa quando alcuni quotidiani hanno riportato un rumor secondo il quale Alberto Matano avrebbe fatto infuriare la Sciarelli.

“Ci è arrivata una segnalazione da Viale Mazzini. Federica Sciarelli si sarebbe lamentata duramente con l’Ad Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta. Le rimostranze di Federica riguarderebbero il trattamento del caso Pipitone da parte del programma pomeridiano condotto da Alberto Matano sulla Rete ammiraglia”.

Avevo molti dubbi su queste voci, ma oggi a rilanciare la notizia è arrivato Giuseppe Candela. Il bravissimo giornalista di Dagospia ha confermato che la conduttrice di Rai 3 sarebbe infastidita dall’improvvisa attenzione che molti programmi danno ai casi di cronaca trattati dalla sua trasmissione.

“Dalle parti di Rai3 molti parlando di una Federica Sciarelli agitata, quasi infastidita da quelle che considera “intrusioni” su alcuni casi di cronaca, in particolare sulla vicenda di Denise Pipitone. Il problema? Arrivare al mercoledì con molta carne al fuoco già vista altrove. Atteggiamento che avrebbe fatto fare un salto dalla sedia ad alcuni dirigenti del servizio pubblico. Se è vero che “Chi l’ha visto?” rappresenta il titolo di punta nel genere è anche vero che non possono esistere esclusive su morti e scomparsi, argomenti che Rai1 e Rai2 può trattare per fini di cronaca sia nei tg che nei contenitori. Nessuno deve chiederle il permesso”.

Ma che te frega Federì, tanto il botto lo fai lo stesso.

Chi L’Ha Visto: gli appelli di Federica Sciarelli.

