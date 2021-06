Nonostante non si più la pm assegnata al caso di Denise Pipitone da circa 15 anni, la Angioni ormai è uno dei nomi più ricorrenti quando si parla della scomparsa della figlia di Piera Maggio. Questo perché due settimane fa il magistrato ha dichiarato di avere la certezza personale di aver individuato Denise, ma anche perché martedì è stata indagata dalla Procura di Marsala. Proprio di questo ha parlato ieri sera Federica Sciarelli a Chi L’Ha Visto.

“Quello che è successo è incredibile e non è un’indiscrezione. Veniamo a sapere che l’ex pm che si occupò di Denise Pipitone è stata indagata. Abbiamo cercato di capire quali sono i punti che la Procura di Marsala contesta alla dottoressa Angioni. La signora adesso è un giudice a Sassari e l’abbiamo sentita subito dopo che è stata indagata. Questo è un atto molto forte nei confronti di un magistrato”.

La pm Angioni è stata intervistata da una giornalista di Chi L’Ha Visto ed ha spiegato come mai è stata indagata: “Che succede? Niente, mi hanno contestato che quando mi hanno sentito il 3 maggio avrei detto delle cose un po’ discordanti da come risulterebbero. Mi contestano ciò che ho detto sulla telecamera sul motorino. Poi un’atra cosa che io avrei detto che avrei sentito uno, ma una cosa vecchia del 2004. Loro hanno trovato dei documenti che contengono informazioni diverse. Io però avevo già depositato un esposto. Mi hanno contestato due piccoli fatti, ho parlato di mille cose e loro me ne hanno contestate due. Le uniche dove sono riusciti a trovare secondo loro una discordanza. Che succederà adesso? Noi abbiamo chiesto l’archiviazione immediata. Comunque non c’entra la mia segnalazione su Denise e le foto“.

Maria Angioni: “Prima di essere indagata ho presentato un esposto al CSM”. L’ex pm del caso #DenisePipitone a #chilhavisto. pic.twitter.com/hiIzc7QKY0 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 23, 2021

Choi L’Ha Visto, le prole di Federica Sciarelli sul caso della Angioni.

“Attenzione, perché la Angioni dice di aver presentato un esposto il 14 maggio dopo essere stata sentita dalla Procura di Marsala. Quindi aveva qualcosa da ridire su loro. Dopo l’esposto è stata indagata. Una specie di ritorsione, per andare con i fatti un po’ più chiari. Esposto suo e la Procura la scrive nel registro degli indagati. Questo è un atto forte, indagare un magistrato che ha lavorato al caso di Denise. Ma questo scontro viene da lontano. La Angioni disse che c’erano delle persone delle forze dell’ordine di cui non ci si poteva fidare e che avevano indagato su Denise. Però c’è qualcosa che sta sfuggendo a quella che dovrebbe essere l’inchiesta per ritrovare Denise”.

Credo che l’Angioni non abbia capito che ultimante abbia leggerissimamente esagerato sparando cose ai confini della realtà.

VEDREMO #DenisePipitone #chilhavisto — Luca…Lucaa…LUCAA (@CL7_Luca) June 23, 2021