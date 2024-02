Chi L’ha Visto, il caso di Marco. Parla il compagno Mario: “Incontri tramite app, qualcuno gli ha fatto del male”

Nella puntata di ieri sera di Chi L’Ha Visto?, Federica Sciarelli ha parlato del caso di Marco Trampetti, l’architetto milanese che è stato trovato morto in un canale. Il giallo, però, risale allo scorso 4 febbraio quando l’uomo ha fatto perdere le tracce.

“Marco trascorre la serata con il compagno con cui abita e un amico” – le parole della conduttrice di Chi L’Ha Visto – “Poi deve accompagnare questo amico a casa, esce e non torna più. A lanciare l’allarme è stato il compagno Mario perché Marco non è mai tornato a casa”.

A questo punto Federica Sciarelli ha mandato il filmato realizzato con Mario.

“Io e Marco ci siamo conosciuti nel 1995 e da lì abbiamo iniziato la nostra relazione. Lui per certi versi in termini di bontà è una persona meravigliosa. L’ultima serata che ho passato con lui è stato un sabato sera quando abbiamo invitato un amico a cena. Un amico più suo che mio. All’una e trenta l’ospite si è congedato e nonostante lui abiti a pochi passi da qui, Marco si è offerto di accompagnarlo in auto. Quella è stata l’ultima immagina che ho di Marco: sul pianerottolo in attesa dell’ascensore. In quel momento purtroppo non ci siamo detti niente, ero convintissimo che da lì a quindici minuti al massimo avrebbe fatto ritorno. Questo amico di Marco era la prima volta che veniva a cena a casa nostra. Quando Marco non è tornato a casa l’ho chiamato e lui mi ha confermato che l’aveva riportato a casa ed era andato tutto bene. Però lì per lì non mi sono stupito. A volte spariva per un paio di giorni, massimo tre. Al terzo mi scriveva sempre ‘Mario tutto bene’ e rientrava. Tant’è che io le ricerche le ho fatte partire il terzo giorno, non subito”.

E ancora:

“In quei giorni, lo dico apertamente, avvenivano incontri tramite queste app che servono per incontrare persone e lui era solito farne uso e si metteva a chattare. Dopo trent’anni eravamo, anzi siamo, abbastanza aperti. Il mio timore è che possa aver incontrato qualcuno che gli abbia fatto del male”.

Chi L’ha Visto, il caso di Marco. Parla il compagno Mario: “Incontri tramite app, qualcuno gli ha fatto del male”

Questa dichiarazione, Mario, l’ha fatta ai microfoni di Chi L’Ha Visto? quando ancora dava per disperso il compagno. Cosa che ha precisato Federica Sciarelli in puntata: “In alcuni momenti Mario sorride perché quel video lo abbiamo registrato quando ancora non sapevamo della morte di Marco. All’epoca speravamo che le cose non sarebbero andate come sono andate“. Marco, come già scritto, è stato infatti trovato morto.

“Il corpo di Marco è stato trovato in questo canale al Parco dei Fontanili dove l’acqua è alta mezzo metro” – ha raccontato l’inviato – “Il corpo era rivolto a faccia in giù ma non c’erano segni di violenza sul corpo. Il medico legale ha detto che a prima vista il corpo è rimasto in acqua per 48/72 ore. Considerando che Marco era sparito il 4 febbraio ed il corpo è stato ritrovato l’11, cosa ha fatto nei primi 4 giorni e con chi è stato? La sua auto è stata ritrovata regolarmente parcheggiata qua vicino a 400 metri; è stato aperto un fascicolo per omicidio, è come se qualcuno lo avesse scaricato qui in questo canale, il sospetto è questo. Per capire cosa è successo dovremmo recuperare i messaggi di Marco per rileggere le chat e capire con chi si era dato appuntamento”.