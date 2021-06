Negli ultimi 3 mesi Chi L’Ha Visto ha riaperto il caso di Denise Pipitone e i giornalisti della trasmissione sono tutte le settimane a Mazara Del Vallo. Ieri Federica Sciarelli ha avvisato che una delle troupe del programma è stata aggredita. Nel video mandato in onda si vedono gli inviati e il cameraman che scappano da un uomo furioso che li insulta: “Andatevene pezzi di me**a, bast***i, schifosi, siete solo dei pezzi di m***a, via da qui“.

La conduttrice ha voluto specificare che si tratta per fortuna di casi isolati: “Ovviamente sono solo poche persone di Mazara a fare così. Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Ma bisogna dire che sono poche persone. La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, abbiamo visto anche tante fiaccolate“.

Il peggio però è arrivato quando un’inviata di Chi L’Ha Visto ha cercato di intervistare Anna Corona. La giornalista si trovava sotto la casa della madre di Jessica, quando un uomo è uscito e l’ha minacciata: “Vi stiamo guardando perché prima o dopo fate una brutta fine“.

Qualcuno cerca di impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro e di indagare. Significa forse che la verità si sta avvicinando.

“Prima o poi fate una brutta fine” minacce per gli inviati di #chilhavisto pic.twitter.com/v1l0SkR8u9

Questi che ci tengono a far sapere che la mafia non c’entra nulla e per essere più convincenti dicono “prima o poi fate una brutta fine”. Perché i mafiosetti di bassa lega sono questi. Criminali, cattivi. Ma stupidi, soprattutto stupidi, infinitamente stupidi. #chilhavisto

— Sara Lu (@sara_lu) June 2, 2021