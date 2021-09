Chilavisters, ci siamo quasi, mercoledì 8 settembre torna Chi L’Ha Visto, con Federica Sciarelli salda al timone. Da anni si parla di un abbandono della conduttrice, che però dalle pagine di DiPiù Tv ha smentito questa ipotesi (per adesso).

“Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso. Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti. Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps. Tempo fa mi ha invitata a cena e ho anche dormito a casa sua. Con il papà di Daniele Potenzoni ho scritto un libro che uscirà il 15 settembre, si intitola ‘Il caso Potenzoni’. Lo abbiamo scritto perché non ci arrendiamo, vogliamo trovare questo ragazzo. Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me” ha precisato, parlando poi del suo tempo libero. Riesco a staccare facendo sport: è il mio segreto, mi permette di espellere tutte le tossine e le negatività che accumulo”.

Scampato pericolo, ancora per qualche anno avremo la Sciari a Chi L’Ha Visto.

Federica Sciarelli, la speranza per la nuova edizione di Chi L’Ha Visto.

La conduttrice in un’intervista ha anche confessato che si augura di rivedere il suo studio con il pubblico: “I telespettatori seguono con attenzione i nostri appelli e spesso ci danno indicazioni decisive per le ricerche. Purtroppo a causa del Covid abbiamo dovuto rinunciare al pubblico in studio ma spero che prestissimo possa ritornare. Lo studio vuoto è spettrale“.