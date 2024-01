Chi L’Ha Visto e Ilary Blasi: ecco cosa c’è dietro i rumor

Nelle ultime due settimane Barbara d’Urso ha pubblicato diverse storie Instagram in cui ha fatto sapere di seguire alcuni show Rai, tra cui Un Professore e Tali e Quali Show, in molti hanno interpretato queste stories come delle shade. Stessa cosa è successa a Ilary Blasi, che lo scorso ottobre e ieri sera ha pubblicato degli scatto al suo tv sintonizzato su Chi L’Ha Visto, con la scritta: “Mercoledì be like”.

Ilary Blasi telespettatrice fissa di #chilhavisto come noi.

Il Corriere dello Sport e Il Messaggero hanno riportato i rumor circolati sui social: “In molti hanno interpretato la condivisione da parte di Ilary come un segnale di apertura alla tv pubblica. Sarà così? Per ora nessuna conferma o smentita ma dopo vent’anni l’addio a Mediaset non sembra più impossibile. “Nel momento in cui, però, Ilary Blasi vede un futuro ancora incerto a causa del destino non ancora noto de L’Isola dei Famosi, c’è chi pensa che le sue Instagram Stories possano rappresentare una sorta di occhiolino alla Rai. Che l’ex moglie di Francesco Totti abbia cominciato in qualche modo a flirtare con la tv di stato?”

Chi L’Ha Visto, la passione di Ilary Blasi.

In realtà le storie di Ilary non sono frecciatine, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha pubblicato quelle foto con lo show della Sciarelli anche nel 2018, 2020, 29021, 2022 e 2023. Inoltre nel 2016 ai microfoni di Striscia la Notizia Ilary ha rivelato: “Non so se posso dirlo qui a Striscia, ma io sono una grande fan di Chi L’Ha Visto. In realtà ieri era mercoledì e come ogni mercoledì sera che si rispetti io ero sintonizzata su Rai tre a guardare Federica Sciarelli. Non ho visto la partita di Francesco. Mio figlio la voleva vedere, così al secondo tempo abbiamo messo la partita e io me so addormentata. Mi ha svegliato mio figlio ‘mamma ha segnato papà’. Poi tutte le chiamate i messaggi, ma io ero proprio imbustata con le coperte. io pensavo che il tapiro fosse per questo, perché stavo imbustata e me so persa Francesco che ha segnato“.