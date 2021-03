Denise Pipitone, scomparsa a Mazara Del Vallo il primo settembre del 2004, è viva e si trova in Russia? A cavalcare questo rumor è stata Federica Sciarelli che ha riaperto il caso nel nuovo promo di Chi l’ha visto?.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso” – inizia così il promo della nuova puntata di Chi l’ha visto?, storica trasmissione di Rai Tre che da anni si occupa del caso della scomparsa di Denise Pipitone – “Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”.

Denise Pipitone è nata nel 2000 ed oggi avrebbe 21 anni. Non si hanno sue notizie da quel primo settembre del 2004, quando sparì da davanti casa sua improvvisamente. Dopo 21 anni e molte indagini, in Russia è spuntata una 21enne molto simile a Piera Maggio da giovane che dichiara di non conoscere la sua mamma e di esser stata trovata in un campo nel 2005, pochi mesi dopo la sparizione della piccola siciliana.

Che sia realmente un caso o un’incredibile svolta? Nel dubbio, Federica Sciarelli è in prima linea.

scusate la qualità perché ho ripreso lo schermo con il telefono ma ecco la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone #chilhavisto pic.twitter.com/3O1ghdUa3C — arianna (@fetfruners) March 30, 2021

In questo collage di immagini c’è Piera Maggio (a sinistra) e la ragazza che in Russia sta cercando sua madre. La somiglia un po’ c’è.