Novità sul caso di Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta è stato ospite di Federica Sciarelli per fare una rivelazione (e un appello). A Chi L’Ha Visto l’uomo ha confessato di aver ricevuto una lettera anonima con importanti informazioni al suo interno. L’autore di questa lettera è credibile e non dovrebbe essere un mitomane, perché ha scritto dettagli che non erano mai stati rivelati pubblicamente. Il legale di Piera Maggio però ha invitato questa persona a mettersi in contatto con lui.

“Io in questo momento devo comunicare con una persona: oggi pomeriggio al mio studio è arrivata una lettera anonima, ne sono arrivate in questi anni, ma in questo momento ringrazio questa persona che ha scritto questa lettera e perché ha avuto un grande senso civico. Gli elementi che ha introdotto stiamo riscontrando, alcuni li abbiamo riscontrati e non sono mai stati mediaticamente rivelati. – riporta blogtivvu – Ci sarebbe una interessante credibilità da parte dell’anonimo che ha scritto. Questo è l’unico mezzo con cui possiamo parlare con questa persona. Nel ringraziarla anche dopo 17 anni, abbiamo bisogno di un altro passo da questa persona. In questo momento in qualunque modo potrà farlo, noi possiamo assicurare la massima riservatezza. Ringrazio chi ce l’ha inviata, ci sono informazioni molto importanti, ma lo invito a fare uno sforzo ulteriore e a mettersi in contatto con noi”.

Speriamo quindi che l’autore misterioso contatti al più presto Frazzitta.

L’avvocato Frazzitta a Chi L’Ha Visto.

#DenisePipitone: “Ringrazio chi ci inviato una lettera anonima con informazioni molto importanti ma lo invito a fare uno sforzo ulteriore e mettersi in contatto”, appello dell’avvocato Giacomo Frazzitta in diretta a #chilhavisto. pic.twitter.com/qe7Ymnb9F8 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 12, 2021

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Denise e gli altri bambini scomparsi Alle 21:20 su #Rai3 #chilhavisto pic.twitter.com/wHnjLwRqPX — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 12, 2021