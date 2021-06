Negli anni ci sono state tanti avvistamenti e segnalazioni sul caso di Denise Pipitone, ma il più attendibile resta quello di Felice Grieco. L’uomo pochi mesi dopo la scomparsa della piccola di Mazara, vide a Milano una bambina molto somigliante a Denise insieme ad una rom. Proprio in merito a quel vecchio video della guardia giurata, ieri sera la Sciarelli a Chi L’Ha Visto ha lanciato un’esclusiva.

Ai microfoni della trasmissione di Rai Tre ha parlato una ragazza di origini romene che afferma di aver riconosciuto la signora rom del video. Lei si chiama Mariana, vive in Campania, è stata adottata e qualche anno fa ha deciso di conoscere la sua famiglia biologica.

“Ho trovato mio fratello sui social e poi tramite lui sono andata a conoscere tutti, stanno a Parigi. Mi hanno accolto benissimo. Sono anche stata in un campo rom e proprio lì ho incontrato quella che secondo me è la donna del video, Florina, che tra l’altro parlava anche italiano. Questa signora ha una figlia che sembra Denise. La ragazza mi ha detto che Florina non è la sua mamma biologica e che lei non conosce i suoi veri genitori. Non era a conoscenza nemmeno della sua età. Se quella donna nel video fosse la stessa che ho visto io così come la bambina… questa ragazza le somiglia tanto”.

Quando una giornalista di Chi L’Ha Visto ha mostrato nuovamente a Mariana la foto della piccola ‘Danas’ e della donna che era con lei a Milano, la ragazza ha stretto il braccio della collaboratrice della Sciarelli, dicendo: “Sì è proprio lei. Oddio è lei“.

Mariana spiega perché ha parlato solo ora.

“Ho quasi la stessa età di Denise, sono giovane e non conoscevo la sua storia. Però quando ho visto quello che è accaduto e il relativo video del 2004 sono corsa dai carabinieri a raccontare tutto. Ho riconosciuto la donna del filmato”.

Chi L’Ha Visto: la foto della figlia di Florina.

