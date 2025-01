Chi l’ha uccisa deve pagare

Il 23 dicembre 2024 segnerà l’inizio del processo contro l’indagato per l’uccisione dell’orsa Amarena, un triste evento che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e gli animalisti. Amarena, un’orsa nota per la sua presenza nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è stata barbaramente uccisa il 31 agosto 2023. L’uomo accusato del reato si è già costituito alle autorità. La LAV, insieme ad altre associazioni, si è costituita parte civile, chiedendo giustizia per l’animale che simboleggiava la fauna locale e che non aveva mai mostrato segni di aggressività, vivendo pacificamente anche vicino a centri abitati.

Il crimine, avvenuto mentre l’orsa si trovava in una posizione non minacciosa, ha suscitato indignazione. L’individuo ha ammesso di averla uccisa senza giustificazione, un atto considerato efferato e necessitante pena. Tuttavia, il 23 dicembre, il processo è stato rinviato a causa di un’eccezione di competenza per materia, deludendo le aspettative di giustizia degli enti coinvolti, tra cui il Parco Nazionale e la Regione Abruzzo.

La questione degli orsi in Italia suscita anche riflessioni più ampie; in Abruzzo, la convivenza con gli orsi è gestita diversamente rispetto al Trentino, dove si registrano numerosi atti di bracconaggio. Qui, l’approccio del Presidente Fugatti non appare sufficientemente restrittivo nei confronti di chi commette tali atti.

Le associazioni continuano a chiedere una condanna rapida e severa per il colpevole della morte di Amarena. L’orso marsicano, della quale Amarena faceva parte, è una specie in via di estinzione; per questo la richiesta di pene più severe è fondamentale. Attualmente, le sanzioni previste per simili reati possono sembrare inadeguate, con pene che possono consistere in soli due anni di reclusione e sanzioni monetarie che non riflettono la gravità della violenza commessa.

La speranza è che il processo si svolga senza la possibilità di patteggiamenti o escamotage che possano ridurre la pena, affinché si stabiliscano precedenti più severi contro atti di violenza simili verso la fauna selvatica.