Chi lascia L’Isola tra Edoardo, Artur, Linda, Karina e Dario: i risultati dei sondaggi

C’è un televoto aperto da mercoledì sera e adesso la domanda è: chi lascia L’Isola dei Famosi tra Artur Dainese, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli. Uno tra questi cinque naufraghi sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Cayo Cochinos e l’Honduras. Con il nuovo eliminato i naufraghi in gioco resteranno dieci e non ci sarà nessuna new entry, anche perché il reality si avvicina alla chiusura, la finale è prevista per il 12 giugno.

Ma quindi chi lascia L’Isola dei Famosi? Secondo i sondaggi sui social, nei forum e sui siti che si occupano del programma di Vladimi Luxuria, possono stare tranquilli Artur Dainese ed Edoardo Franco. Anche Karina Sapsai dovrebb esalvarsi (per la gioia di Artur, che è pronto a dare il via ad un incontro alchemico-artistico con la nuova arrivata). L’eliminato invece dovrebbe essere uno tra Dario Cassini e Linda Morselli. A parte Dainese (che almeno ha tentato di fare qualcosa), chiunque esca degli altri non causerà una grossa perdita al programma.

Dario sostiene che all’interno del gruppo ci sia troppo perbenismo ⚡️#Isola pic.twitter.com/63CeXFCrFo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2024

Le nomination prese da Artur.

Samuel Peron ha nominato Dainese: “Sono coerente e voto lui. So che prima nel gioco della catena mi ha salvato, ma non so se l’ho trovato così sincero e coerente. So che è debilitato e poi con lui ho legato pochissimo a differenza di altri”.

Anche Dario Cassini ha mandato al televoto Artur: “Ci sono molte dinamiche in atto, ma è ancora presto per attaccare l’elefante. Quindi voto per lui adesso“. L’altra naufraga che ha nominato Artur è stata Linda Morselli: “Sono un po’ un erede di Greta e vado con Artur, ho scelto lui. Così come ha fatto più volte anche lei e vi saluto“.