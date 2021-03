Sanremo 2021 è stato un successo anche sui social: ecco i veri vincitori del Festival secondo i dati raccolti da una ricerca di Spin Factor.

Chi ha vinto davvero Sanremo 2021? I Maneskin ovviamente. Sono stati proprio i ragazzi romani a uscire con il premio più ambito tra le mani alla fine della maratona condotta da Amadeus e Fiorello. Eppure, i dati raccolti sui social raccontano un’altra verità. Secondo una ricerca dell’agenzia Spin Factor per ilGiornale.it sono infatti stati altri gli artisti a raccogliere il maggior numero di consensi.

Sanremo 2021: i veri vincitori secondo i dati social

Stando a quanto riferito da Tiberio Brunetti, fondatore della società, sulle colonne del noto quotidiano, il sentiment social su questo Festival è stato in ampia maniera positiva, anche se non sono mancati momenti accolti in maniera controversa dal pubblico, come le esibizioni di Achille Lauro o la polemica per l’endorsement di Chiara Ferragni per il marito Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez

Ad ogni modo, al di là del semplice sentiment, ovvero della percezione di come sia stato vissuto il Festival dal pubblico social, se con piacere o con sofferenza, se non anche rabbia. è interessante capire quali siano stati gli artisti che maggiormente hanno trovato il supporto del campione preso in esame, circa 100mila post e commenti su Sanremo tra il 2 e il 7 marzo sulle piattaforme Facebook, Instagram e Twitter.

Annalisa la più supportata di Sanremo 2021

Stando a quanto redatto da Spin Factor, la cantante che ha messo maggiormente d’accordo sui social è stata Annalisa, prima in questa speciale classifica con oltre il 70% di commenti positivi. Alle sue spalle Ermal Meta con più del 66%, di poco davanti ai Maneskin e seguito a ruota da Noemi con il 65%.

Diverso invece l’andamento su Spotify. Fino alle 10 dell’8 marzo infatti davanti a tutti ci sono stati Francesca Michielin e Fedez, con più di 3 milioni e 100mila stream. Alle loro spalle c’è invece Madame, con oltre 2 milioni e 600mila ascolti, mentre i vincitori Maneskin si posizionano solamente al terzo posto, sfiorando i 2 milioni. Di seguito il video di Zitti e buoni: