Chi ha vinto Dalla strada al palco 2023?

Dalla strada al palco 2023: chi è il vincitore o la vincitrice della seconda edizione del programma condotto da Nek.

Si è conclusa dopo diverse settimane di musica e spettacolo la seconda edizione di Dalla strada al palco, il talent show condotto da Nek. L’unico programma in Italia dedicato agli artisti di strada, i busker, che hanno l’opportunità di misurarsi con il contesto televisivo (su Rai 2) e di far conoscere il proprio talento a tutti gli italiani. Uno show che, settimana dopo settimana, ha appassionato sempre più gli italiani, e che ha visto vincere, alla fine, una delle artiste che maggiormente si sono messe in ombra. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è la vincitrice di Dalla strada al palco?

A vincere il programma è stata la 41enne romana Laura Calafiore, fast painter di grande talento. È stata lei ad aggiudicarsi la vittoria finale e il premio da 10mila euro, grazie al punteggio totale di 2511, una quarantina di punti in più rispetto al violinista Isaac Meinert. Terzi in classifica, invece, i Duo Fire Acrobats. Secondo posto anche per Eleonora Lorenzato, dal punteggio totale inferiore a Isaac ma protagonista della sfida decisiva con Laura.

Nek (ph. Anna Camerlingo)

La degna conclusione di uno spettacolo che ancora una volta ha emozionato il pubblico da casa, che ha potuto conoscere alcuni artisti di vario genere in un contesto completamente nuovo per loro. Di seguito il resto della classifica: Flavio Coloma, Daniele Iezzi, Acoustic Vibes Project, Naimana Casanova e Daniela Tommasi, Martina Zaghi, Stefano Maria e Nicolò Cannizaro, Carmine De Rosa, Serena Ventre, Mikhail Albano, Giacomo Occhi, Emanuele Marchione.

Chi è Laura Calafiore

Nativa di Roma, la 41enne Laura Calafiore è una fast painter, una pittrice veloce. A darle l’ispirazione per questa forma d’arte è stato un pittore americano scoperto per caso su YouTube, un artista che si dedica al fast painting al contrario.

Illuminata dal suo esempio, Laura ha deciso di rivoluzionare la sua vita ed è andata a vivere alle Mauritius per lavorare come busker insieme al suo ex compagno, un musicista. Diventata famosa all’estero, è tornata in Italia, e precisamente a Roma, per cercare di far conoscere anche qui il suo talento unico. Anche per questo, prima dello show di Rai 2, ha già preso parte a diversi festival e programmi. Per quanto riguarda la sua vita privata non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che ha una figlia di 10 anni.