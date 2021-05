Amici 2021, la finale: cosa è successo nell’appuntamento decisivo della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi.

Musica, coreografie, ritorni, ospiti attesi ma discussi come Pio e Amedeo, una sfida tra fidanzati. Non è mancato nulla nella finale di Amici di Maria De Filippi 2021, ventesima edizione, che ha visto la vittoria di uno dei talenti più apprezzati di quest’anno. Di chi? Scopriamo insieme chi è il vincitore di Amici.

Amici 2021: la finale per decidere il vincitore

Una finale scoppiettante, ma che tutto sommato ha riservato poche sorprese. L’inizio è stato affidato alle emozioni di questa lunga edizione, ma anche a quelli di Gaia, vincitrice del 2020, che è tornata ‘a casa’ per portare indietro la coppa del vincitore, regalando lacrime a tutti i suoi fan.

La gara è partita subito con i tre attesissimi cantanti. Tutti in fila si sono esibiti Aka7even con Loca, Deddy con 0 passi, Sangiovanni con Lady, poi ancora Deddy, Sangiovanni con Tanti auguri e Aka7even con Hypnotized. Senza sosta arriva ancora Sangiovanni con Tutta la notte, seguito da Aka7even con Yellow. Chiuso il televoto, è stato il momento di conoscere il primo superfinalista di questa edizione. E a sfidare uno dei ballerini nel più emozionante dei testa a testa è stato, per volere della giuria popolare e dei professori, Sangiovanni, il cantautore di Lady.

Il primo premio ad essere consegnato durante la serata è stato quello della critica TIM. Ad aggiudicarselo è Sangiovanni, grazie al voto dei giornalisti collegati. Per lui un premio in denaro di 50mila euro. Dopo un intervento degli ospiti Pio e Amedeo, è stato decretato il secondo superfinalista, la ballerina Giulia, fidanzata di Sangiovanni, che supera il collega Alessandro.

Chi ha vinto Amici 2021

Il testa a testa tra i due fidanzati è stato intenso, emozionante e ricco di momenti da brividi. Ha iniziato Sangiovanni con la sua Malibu. Dopo una coreografia di Giulia su musica di Alessandra Amoroso, Sangio ha proposto anche la sua versione di Ho in mente te. La ballerina ha quindi danzato sulle note di La vie en rose, mostrando grande eleganza. Senza sosta, il ragazzo ha risposto con una versione elaborata di L’isola che non c’è. Ma le emozioni non sono mancate ancora con Giulia e la sua coreografia su Sei nell’anima. La gara è andata avanti così con un botta e risposta continuo tra la coppia di artisti.

Prima di decretare il vincitore, sono stati consegnati i premi. Il riconoscimento della TIM, dal valore di 30mila euro, è andato a Giulia. Il premio delle radio per il singolo più radiofonico è andato a Malibu di Sangiovanni. Anche il premio SIAE è andato a Sangiovanni, mentre il premio Marlù di 7mila euro è andato a tutti i finalisti. Ma la vittoria finale è andata a… Giulia! La giovane ballerina torna a portare il trofeo alla categoria danza, un successo che mancava dalla 16esima edizione.