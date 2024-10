Chi ha trionfato: Mike Bongiorno, Grande Fratello, Augias, Giletti e Gialappa?

La Rai si afferma nella battaglia degli ascolti televisivi del 21 ottobre, conquistando il primo posto in diverse fasce orarie. Nel preserale, il programma “Reazione a Catena” su Rai 1 ha registrato 3.652.000 spettatori e il 22,4% di share, superando “La Ruota della Fortuna” di Canale 5, che ha attratto 3.165.000 spettatori (20,9%). In access prime time, il quiz “Affari Tuoi” su Rai 1 ha dominato con 5.595.000 spettatori (26,4%), seguito da un’altra trasmissione di Rai 1, “Cinque Minuti”, con 4.586.000 spettatori (22,5%), e “Striscia la Notizia” di Canale 5, che ha raggiunto 3.025.000 (14,3%).

Nella prima serata, la serie dedicata a Mike Bongiorno ha trionfato con 3.400.000 spettatori e un 19,5% di share, battendo il “Grande Fratello” di Canale 5, che ha totalizzato 2.268.000 spettatori (14,6%), e “La Torre di Babele” su La7, con 1.042.000 spettatori (5,4%). Tra gli altri programmi, “Black Site” su Italia 1 ha attirato 913.000 spettatori (5,5%), mentre “GialappaShow” su Tv8 e “Quarta Repubblica” su Rete 4 hanno registrato rispettivamente 821.000 (4,8%) e 810.000 spettatori (5,7%).

Per quanto riguarda i dati dettagliati, nel preserale, anche “Reazione a Catena – Intesa vincente” ha ottenuto 2.504.000 spettatori (19,4%). Nella prima serata, gli ascolti degli altri programmi includono “Lo stato delle cose” su Rai 3 con 719.000 spettatori (4,4%), “Only Fun” su Nove con 430.000 (2,6%), e “Se mi lasci non vale” su Rai 2 con 321.000 spettatori (1,8%).

Auditel, che misura gli ascolti televisivi, si basa su 16.100 famiglie rappresentative della popolazione italiana, monitorando giorno e notte i dati di ascolto. I risultati vengono elaborati e pubblicati quotidianamente prima delle 10 del mattino.

In sintesi, la giornata televisiva del 21 ottobre ha visto la Rai prevalere in tutte le principali fasce orarie, evidenziando il forte interesse del pubblico per i suoi programmi.