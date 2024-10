Chi ha trionfato: Italia-Belgio, Le Iene, Del Debbio, Formigli e X Factor

Il 10 ottobre, la Rai si è distinta nel panorama televisivo italiano, registrando ottimi ascolti e conquistando tre prime posizioni nei vari segmenti di programmazione. I dati Auditel mostrano che “Reazione a Catena” su Rai 1 ha dominato il preserale con 3.503.000 spettatori e un share del 22%. Nella fascia dell’access prime time, “Affari Tuoi”, sempre su Rai 1, ha superato “Cinque Minuti” e “Striscia La Notizia”, totalizzando 3.503.000 spettatori (31%). In prima serata, la trasmissione di calcio Italia-Belgio ha eccelso con 7.095.000 spettatori e un impressionante 33,4% di share, facendo nettamente meglio rispetto a “Endless Love” di Canale 5, che ha raccolto 2.378.000 spettatori (14%).

Nella serata dell’10 ottobre, la Rai ha registrato ascolti robusti anche alle posizioni che hanno seguito il podio. “Dritto e Rovescio” su Rete 4 ha ottenuto 832.000 spettatori (5,8%), e “Piazzapulita” su La7 si è fermato a 830.000 spettatori (6,1%). Altri programmi come “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Rai 3 e “X Factor 2024” su Sky Uno hanno ottenuto rispettivamente 770.000 e 595.000 spettatori.

Nella fascia dell’access prime time, “Striscia la Notizia” su Canale 5 ha raccolto 2.880.000 spettatori (13%), mentre trasmissioni come “Otto e Mezzo” e “Un Posto al Sole” hanno chiuso con 1.654.000 e 1.566.000 spettatori. Nel preserale, oltre a “Reazione a Catena”, “La Ruota della Fortuna” su Canale 5 ha totalizzato 3.082.000 spettatori, confermando un forte interesse per i quiz e i giochi televisivi.

Auditel, l’ente che monitora gli ascolti, si basa su un campione rappresentativo di 16.100 famiglie italiane, il cui comportamento televisivo viene analizzato costantemente per fornire dati accurati sui consumi televisivi. I risultati vengono resi pubblici ogni mattina per offrire un’istantanea dell’andamento televisivo. Concludendo, la giornata del 10 ottobre ha visto la Rai saldamente in testa, riflettendo un interessante trend nelle preferenze del pubblico italiano.