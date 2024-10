Chi ha strappato la nomina non aveva il diritto di farlo

Maria Rosaria Boccia, influencer coinvolta nello scandalo politico che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è tornata a parlare in diretta su “Piazzapulita”, dove ha affrontato le polemiche che la riguardano. Intervistata da Corrado Formigli, ha raccontato della sua carriera e delle sue esperienze nel mondo della politica. Boccia ha scherzato sul suo breve incontro con il ministro Lollobrigida e ha chiarito di non essere coinvolta in pettegolezzi. Si è definita abile sui social, spiegando che occasionalmente pubblica foto ritoccate, ma senza inganni riguardo la loro autenticità.

In merito alla sua nomina di consigliera da parte di Sangiuliano, ha sottolineato il riconoscimento del suo talento nelle relazioni e delle sue numerose conoscenze. Boccia ha affermato che il suo ruolo riguardava l’organizzazione di grandi eventi, coordinando vari aspetti logistici, senza alcun legame sentimentale con Sangiuliano. Ha anche dichiarato che le accuse di un suo presunto attacco al ministro devono essere provate.

Boccia ha parlato della comunicazione tra lei e Sangiuliano, rivelando che il ministro condivideva frequente scambi di messaggi con membri del Governo. Ha espresso sorpresa per la facilità con cui le informazioni girano in ambito politico e ha notato come il ministro subisse pressioni e ricevesse telefonate da persone inadeguate ai loro ruoli.

Un momento chiave dell’intervista è stata la discussione su una telefonata registrata, che secondo Boccia riflette una “prova d’amore” di Sangiuliano per lei, definita “surreale”. Formigli ha suggerito che Meloni, da premier, avrebbe potuto ordinare a Sangiuliano di revocare la nomina di Boccia, e l’influencer ha confermato che sembrava plausibile.

Infine, ha accennato a voci riguardanti l’interferenza di una terza persona, non appartenente al Governo, che non avrebbe avuto potere nel processo. Questo scenario complesso rivela tensioni e dinamiche intricate all’interno del panorama politico italiano, dove Boccia si trova al centro di una controversia che ha mobilitato l’attenzione dei media e del pubblico.