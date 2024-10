Chi Ha Scegli Conti: La Selezione

È stata svelata la lista degli artisti che parteciperanno alle audizioni di Sanremo Giovani. I 46 cantanti selezionati si esibiranno dal vivo a Roma il 23 ottobre. La maggioranza degli artisti proviene dalla scuola di Amici: ben 11 allievi hanno superato le selezioni, tra cui figurano nomi come Mew, Lil Jolie, Wax e Nahaze. Dopo le audizioni, saranno 24 gli artisti rimasti in gara, che parteciperanno ai gironi eliminatori trasmessi su Rai 2 tra novembre e dicembre, con la conduzione di Alessandro Cattelan. La semifinale si svolgerà il 10 dicembre e la finalissima andrà in onda in prime time su Rai 1 il 18 dicembre, dove i quattro vincitori avranno la possibilità di partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

Il comitato di Sanremo Giovani ha ricevuto un totale di 564 proposte e ha scelto 46 artisti. Tra questi, 11 provengono da Amici, inclusi Lil Jolie, Martina, Mew, Nicol e Nahaze, insieme a Aaron, Alex Wyse, Wax, Rea, Tancredi e Martina Beltrami. A questi si aggiungono tre ex concorrenti di X Factor: Angelica Bove, Selmi e Martina Attili, e una vecchia conoscenza di The Voice, Angie.

Le audizioni avverranno nella Sala A di via Asiago e, dopo questa fase iniziale, i cantanti saranno ridotti a 24 per le prime quattro puntate di Sanremo Giovani, che si svolgeranno il 12, 19, 26 novembre e il 3 dicembre. Dopo questa fase, solo 12 cantanti procederanno alla semifinale, dove la competizione sarà ridotta ulteriormente a 6. Finalmente, nella finale del 18 dicembre, Carlo Conti e Alessandro Cattelan presenteranno i quattro artisti che conquisteranno la possibilità di esibirsi al Festival di Sanremo.

Tra i brani presentati dai partecipanti ci sono “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” di Vale LP e Lil Jolie, “Titoli Di Coda” di Nahaze, e “Scorpione” di Angie. La manifestazione promette di essere un evento ricco di talento e di sorprese, con l’emergere di nuove voci della musica italiana.