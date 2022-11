Chi ha portato il covid nella casa del Grande Fratello Vip secondo Edoardo Tavassi

Piccolo focolaio covid nella casa del Grande Fratello Vip. A risultare positivi al virus sono stati Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. I 4 stanno bene e si trovano in isolamento in attesa di tornare in gioco. Intanto nella casa dopo i dovuti controlli non ci sono al momento nuovi casi.

La domanda che diverse persone si stanno ponendo in queste ore è come ha fatto il covid ad entrare nella casa? Fanpage ha intervistato il virologo Fabrizio Pregliasco che ha parlato di una possibile contaminazione partita da chi porta ad esempio la spesa nella casa.

Fonte: web

“Come potrebbe essere entrato il virus? Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po’ tardiva. Non c’entrano gli oggetti contaminati. Perché questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa” – ha detto.

Tesi però smontata ieri in diretta da Andrea Gori, direttore delle malattie infettive del Policlinico di Milano che ha confermato come il contagio sia partito probabilmente da una persona infetta e asintomatica entrata in casa.

“Molto probabile che un tampone eseguito su una persona asintomatica e che quindi ha un’infezione in stato latente risulti un tampone falsamente negativo. All’inizio dell’infezione l’infezione si può trasmettere, ma il tampone è negativo. Per questo motivo consigliamo alle persone di farsi il tampone solo se hanno sintomi. Quindi sì, è presumibile che il Covid sia stato portato in Casa da uno dei nuovi vipponi” – ha detto.

Chi può esser stato? Per Edoardo Tavassi non ci sono dubbi che il covid sia entrato in casa per mano di Luca Onestini. “Luca aveva il Covid, palese. Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi“.

Tutti i vipponi hanno fatto il tampone in maniera regolare e tra gli ultimi ingressi solo Onestini è risultato poi positivo. Signorini ha voluto ovviamente specificare in diretta che non c’è nessuna intenzione di fare una caccia alle streghe. “Ovviamente è stato un vippone nuovo, ma non siamo qua a fare la caccia alle streghe” – ha aggiunto.