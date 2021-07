Il prossimo 20 luglio Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di 207 miliardi di dollari (dati Forbes), volerà nello Spazio a bordo di una navicella spaziale della sua compagnia Blue Origin.

La notizia

Lo scorso 12 giugno si è tenuta un’asta milionaria a cui hanno partecipato 7600 persone da 159 Paesi del mondo. In palio c’era un volo nello Spazio di 11 minuti con il magnate Jeff Bezos. Il prezioso biglietto è stato venduto per 28 milioni di dollari. Blue Origin aveva comunicato, all’epoca, che l’identità dell’acquirente sarebbe stata svelata a ridosso della partenza. A quattro giorni dalla partenza la stessa Blue Origin ha fatto sapere che questa persona non prenderà parte allo storico volo. Il motivo, a quanto pare, è legato a un altro impegno nell’agenda dell’acquirente.

Le conseguenze

Al posto del misterioso acquirente, che comunque avrà un posto riservato in uno dei voli successivi, ci sarà il 18enne Oliver Daemen, figlio dell’amministratore delegato di una società di investimenti dei Paesi Bassi. Il ragazzo aveva partecipato all’asta dello scorso 12 giugno e si era assicurato un biglietto per il secondo volo Blue Origin. Non è chiaro quanto abbia pagato la famiglia Daemen per mandare Oliver tra le stelle, ma si parla di una cifra nettamente inferiore a quella dei 28 milioni di dollari battuti alla fine dell’asta.

Come è composto l’equipaggio

Sulla navicella spaziale Blue Origin, chiamata New Shepard, saliranno Jeff Bezos e suo fratello Mark Bezos. Con loro ci saranno la persona più giovane e quella più anziana mai arrivate ai confini con lo Spazio: il 18enne Oliver Daemen, appunto, e l’82enne Mary Wallace Funk, iconica aviatrice del secolo scorso che a partire dal 1976, l’anno in cui la Nasa ha aperto ufficialmente alle donne le porte dello Spazio, ha presentato domanda tre volte per diventare astronauta ed è stata sempre respinta.

Questo gruppo di civili sarà sostenuto da un solo vero astronauta a bordo, che infonderà sicurezza ai civili soprattutto nella fase critica del lancio, che avverrà da una base in Texas, in cui la navicella raggiungerà una velocità di 3500 km/h.

Cos’altro c’è da sapere sul volo di Bezos

Per la prima volta nella storia un equipaggio composto da civili effettuerà un volo suborbitale a bordo di un veicolo completamente autonomo: la navicella New Shepard, che raggiungerà il confine con lo Spazio a circa 99 km d’altezza, non potrà essere pilotata dall’interno. I passeggeri riceveranno un addestramento di due giorni prima della partenza. Il volo durerà appena 11 minuti.