X Factor 2021, eliminati: cosa è successo nella seconda puntata del talent, con ospite Chiello e la prima eliminazione.

Una puntata molto rock quella andata in scena per il secondo Live di X Factor 2021. Il primo Live concluso con un’eliminazione. Perché al talent di Sky si comincia già a fare sul serio, e la strada verso la Finale non è poi così lunga. Ecco chi ha abbandonato per primo il programma in questa quindicesima edizione e cosa è successo durante questa nuova puntata.

X Factor 2021, seconda puntata: la prima manche

La seconda puntata inizia con un grande omaggio a una delle più grandi donne del nostro spettacolo che ci ha lasciati quest’anno, Raffaella Carrà. Le Endrigo di Emma cantanto A far l’amore comincia tu in una versione ‘sporcata di punk. Segue Baltimora, che presenta una sua versione di Parole di burro di Carmen Consoli, mentre Fellow lo segue con un’emozionante Sign of the Times di Harry Styles.

Osano i Mutonia di Manuel Agnelli, che interpretano Closer dei Nine Inch Nails con il frontman vestito da abito da sposa, senza però pungere tutti i giudici. La quinta a salire sul palco è Vale LP, che interpreta una versione di Dove sta Zazà ispirata a quella di Gabriella Ferri. Chiudono la prima manche i Westfalia, la band di Mika, che presenta una Hey Ya degli Outkast leggermente sgonfia e scarica.

Dopo l’ospitata di Chiello degli FSK Satellite, che presenta sul palco di X Factor il suo nuovo singolo Quanto ti vorrei, arriva il momento delle prime votazioni: al ballottaggio finiscono i Westfalia, per aver preso meno voti la scorsa settimana e questa.

X Factor 2021: la seconda manche

Seconda manche aperta da uno dei favoritissimi di questa edizione, Erio, che torna a emozionare tutto il pubblico con una versione straordinariamente delicata di Limit to Your Love di James Blake. Tocca quindi a un altro gruppo, i Karakaz, che rischiano con SexyBack di Justin Timberlake in una versione quasi nu metal che non convince tutti i giudici. Arriva poi il momento della più giovane di tutti, Nika Paris, che presenta ancora la sua eleganza con una versione straordinaria di Come di Jain.

Si passa quindi a gIANMARIA, altro grande favorito di quest’edizione. Per lui Emma ha scelto un brano di Vasco Rossi, Jenny è pazza, canzone che racconta come solo il Blasco sa fare la depressione. Il rapper ci aggiunge una strofa e conquista ancora i presenti. La serata corre veloce verso il finale, e arrivano i penultimi di oggi, i Bengala Fire, che ci portano nel mondo del mod revival con i Jam e la loro Town Called Malice. Si chiude con Versailles, che per scelta di Manuelito porta sul palco di X Factor i Linea 77 con la loro Fantasma.

Giusto il tempo di annunciare che al quinto Live sarà grande ospite internazionale Ed Sheeran, che arriva il momento del secondo artista in ballottaggio: a sfidare i Westfalia è Versailles.

Chi è stato eliminato a X Factor 2021?

Al secondo Live di X Factor è arrivata anche la prima eliminazione. Uno dei momenti più dolorosi del talent, quello che arriva dopo il ballottaggio e quindi dopo un testa a testa spettacolare. A giocarsi un posto nel talent sono i Westfalia di Mika e Versailles di Manuelito.

Giusto il tempo dei cavalli di battaglia, Goblin per i Westfalia, Truman Show per Versailles, e arriva il tempo più delicato dei giudici. Mika elimina Versailles, Manuelito i Westfalia, come da copione. Anche Emma sceglie di eliminare i Westfalia, seguito a ruota da Manuel Agnelli. I primi a lasciare il programma sono dunque la band eclettica per eccellenza di questa edizione.