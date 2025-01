Chi ha il fatturato più alto? La classifica.

Il Milan è il club italiano di calcio con il fatturato più elevato, raggiungendo 397,6 milioni di euro, classificandosi al tredicesimo posto nella Football Money League di Deloitte. L’Inter segue al quattordicesimo posto con 391 milioni, mentre la Juventus, con un fatturato di 356 milioni, scende al sedicesimo, la sua posizione più bassa nella storia della classifica, a causa dell’assenza dalle competizioni europee nel 2023/24. Il Real Madrid guida la classifica generale con un fatturato record di 1,045 miliardi di euro, mentre gli altri top club includono il Manchester City, il Paris Saint-Germain, il Manchester United e il Bayern Monaco.

Nella stagione 2023/24, i primi 20 club di calcio hanno totalizzato entrate record di 11,2 miliardi di euro. I ricavi da match day sono cresciuti del 11% rispetto all’anno precedente, superando per la prima volta i 2 miliardi di euro e assorbendo il 18% dei ricavi totali. Il settore commerciale si conferma la principale fonte di entrate con 4,9 miliardi, rappresentando il 44% dei ricavi. Tuttavia, i ricavi televisivi sono rimasti stabili a 4,3 miliardi.

Tim Bridge di Deloitte sottolinea l’importanza dei diritti televisivi e dei risultati sportivi, evidenziando che i club della seconda metà della classifica dipendono maggiormente dagli introiti televisivi. La performance finanziaria è direttamente correlata ai successi sul campo, come dimostra il caso dell’Eintracht Francoforte, che ha visto un forte calo dei ricavi. Inoltre, molti club stanno trasformando gli stadi in centri di intrattenimento per attrarre visitatori e sponsor, rendendo i marchi sportivi più contributivi rispetto al puro sport.