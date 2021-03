Nell’attuale pandemia da Sars-CoV 2, il fatto che le persone con diabete presentino un’aumentata suscettibilità nei confronti delle infezioni e che le infezioni stesse abbiano in loro una prognosi peggiore ha sicuramente un considerevole impatto sulle decisioni da prendere su prevenzione e terapia.

I dati osservazionali indicano che la malattia diabetica si associa a prognosi peggiore e maggiore mortalità da Covid-19. In Italia, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il diabete mellito è presente nel 30% dei deceduti per Covid-19, una percentuale significativamente superiore rispetto alla prevalenza del diabete nella popolazione generale: questo indica che le persone con diabete, se affette da Covid-19, rischiano una maggiore gravità delle manifestazioni cliniche e una evoluzione meno favorevole.

Un recentissimo report inglese ha dimostrato che tra soggetti con Covid il rischio di morte in un individuo di 50 anni con diabete è pari a quello di uno di 66 anni senza diabete. Un altro studio Usa ha invece dimostrato che il rischio di malattia grave nelle persone con diabete che contraggano l’infezione da coronavirus è quasi 4 volte superiore rispetto ai non diabetici. È evidente come la protezione delle persone con diabete dall’infezione sia una necessità prioritaria, per evitare infezioni severamente sintomatiche e potenzialmente letali. Al momento le uniche azioni efficaci sono il distanziamento sociale e il vaccino.

I benefici della profilassi vaccinale nei confronti di malattie infettive sono ampiamente documentati anche nella popolazione con diabete, ed è dimostrato che mantiene una adeguata capacità di ottenere un’efficace risposta anticorpale, simile a quella dei soggetti non diabetici. Inoltre, relativamente ai vaccini contro Covid attualmente disponibili in Italia, tra i reclutati nei trial di efficacia e sicurezza le persone con diabete erano in percentuale paragonabile a quella della popolazione generale e non è emersa alcuna evidenza che porti a considerare questi vaccini meno sicuri. Per questo le società scientifiche hanno chiesto alle autorità sanitarie di inserire le persone con diabete tra coloro da sottoporre prioritariamente alla vaccinazione, indipendentemente dall’età anagrafica e la richiesta è stata accolta.

Adesso la campagna vaccinale deve procedere speditamente, magari con un’ulteriore accelerazione. E tutte le persone con diabete si devono rendere conto di quanto sia fondamentale, specialmente per loro, la protezione offerta dal vaccino e devono correre a vaccinarsi appena possibile. Lo slogan deve essere: distanti e vaccinati.

(* Presidente Società italiana di Diabetologia)