Chi ha detto che solo cani e gatti danno affetto? Questo pappagallo fa sciogliere il cuore

Questo video farà ricredere molti sulla scelta degli animali domestici più affettuosi: il pappagallo che abbraccia la sua padrona è commovente.

Di sicuro cani e gatti hanno conquistato un certo ‘primato’ nel nostro cuore perché più inclini alle dimostrazioni di affetto, sebbene ciascuno a suo modo. Eppure anche altre specie possono assumere dei comportamenti molto ‘umani’, che li rendono altrettanto affettuosi e amorevoli, come questo pappagallo che abbraccia la sua padrona per essere a sua volta accarezzato: il video che vi lascerà tutti a bocca aperta.

Pappagallo abbraccia la sua padrona: un bisogno d’amore

Non solo cani e gatti sanno dimostrare affetto ma soprattutto non solo loro ci richiedono coccole e dimostrazioni d’amore. E’ strano che però sia un pappagallo quello desideroso di essere coccolato dalla sua padrona: è probabile che abbia assistito a delle manifestazioni affettuose simile e le abbia volute imitare. Come? Poggiando la testa sulla spalla della sua amata padrona.

Si tratta di Ellie, un esemplare bellissimo e coloratissimo di pappagallo amazzone, che (da latri video postati sul canale Tik Tok della padrona, Becky Sheppard, ha ben 27 anni. E’ accanto alla donna da soli due mesi (così si legge nei commenti) ma sufficienti a creare un legame tanto speciale. Condivide con lei molti momenti della giornata, coccole comprese: infatti si vede chiaramente Ellie poggiare la sua testa sulla spalla di Becky per ricevere degli amorevoli ‘grattini’ sulla testa.

Si vede l’uccello completamente abbandonato sulla spalla della padrona che, non a caso, si definisce nella sua didascalia una amante degli uccelli; ed è così, con gli occhi chiusi e in piena estasi del cuore, che Ellie si lascia coccolare dalla mano che ben conosce. E col sottofondo di una canzone d’amore ecco un video di due minuti di pura dolcezza.

Pappagallo abbraccia la sua padrona: un legame davvero speciale

A quanto pare in soli due mesi Ellie e Becky sono diventate davvero inseparabili: sul canale Tik Tok della donna, @coloradobirdlover, si vedono video in cui vanno a fare la spesa insieme e condividono ‘in simbiosi’ gran parte della giornata.

E così come si vede l’uccello abbandonarsi completamente sulla spalla della donna per ricevere le sue carezze, anche il volto della padrona appare visibilmente commosso, quasi incredula nel constatare quanto profondo sia ormai il legame con Ellie.

Tra le manifestazioni d’amore e affetto nei commenti, spiccano anche delle frasi che esaltano e confermano l’intelligenza, spesso troppo sottovalutata, dei pappagalli e la loro capacità di dimostrare affetto. Solo per un attimo il pappagallo sembra ‘svegliarsi’ da questa estasi e sorridere insieme alla donna per poi tornare a riposare sulla sua spalla.