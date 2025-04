Chi ha abbandonato la scuola

Amici 24 sta vivendo la sua terza eliminazione con Trigno e Luk3 in ballottaggio, mentre il pubblico attende il verdetto nella puntata di sabato. In precedenti appuntamenti, sono stati eliminati Vybes e Raffaella, quest’ultima ha lasciato un messaggio toccante per i compagni, esprimendo il suo affetto e il legame creato nella casetta. Raffaella ha parlato della sua significativa esperienza, ricordando l’emozione di entrare nel programma a diciassette anni, sostenuta dalla madre, e dei momenti speciali vissuti grazie al calore del pubblico.

Per quanto riguarda i concorrenti in ballottaggio, Trigno e Luk3 sono stati messi sotto esame. Le informazioni attuali suggeriscono che Trigno possa essere l’eliminato, ma la conferma verrà data solo durante la messa in onda della puntata. I fan di Trigno, nel frattempo, hanno espresso fiducia nel suo percorso, esaltando il suo impegno e la crescita mostrata nel programma. Viene descritto come un artista con grande personalità e potenziale, evidenziando il massimo sforzo attuale.

I sostenitori di Trigno lo considerano uno dei concorrenti più talentuosi e lucidi del gruppo. Anche se il suo destino è incerto, molti credono che lui, insieme a Nicolò, stia affrontando la competizione con un atteggiamento positivo, contribuendo a rendere la gara interessante. Tuttavia, i fan manifestano già malessere sui social per la situazione di Trigno, aspettando il risultato definitivo previsto per sabato sera. La tensione arriva all’apice mentre i concorrenti si preparano per un altro giro di emozioni.