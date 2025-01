Chi guiderà i servizi segreti? I candidati dopo le dimissioni di Belloni.

Il 15 gennaio sono state confermate le dimissioni di Elisabetta Belloni dalla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Belloni, il cui mandato sarebbe scaduto a maggio, lascia il posto a un nuovo capo, la cui nomina potrebbe avvenire rapidamente, possibilmente già nel prossimo Consiglio dei ministri, anche se quest’ultimo non è ancora stato convocato.

Tra i candidati più probabili per la successione ci sono alcuni nomi di spicco. Bruno Valensise, attualmente direttore dell’Aisi e già vice del Dis fino ad aprile scorso, è considerato un forte candidato. Anche Gianni Caravelli, che guida l’Aise e che in questo periodo si sta occupando del caso di Cecilia Sala, è tra le opzioni. Un ulteriore nome che circola è quello di Giuseppe Del Deo, attuale vice del Dis, che potrebbe essere ‘promosso’ a capo del Dipartimento. È da considerare anche la possibilità della nomina di un esterno ai servizi segreti; in questo scenario spicca il nome di Andrea De Gennaro, attuale comandante generale della Guardia di Finanza.

La situazione è dunque in evoluzione e la scelta del nuovo leader del Dis ricopre un’importanza cruciale, date le sfide attuali nel campo della sicurezza e dell’intelligence. Le dinamiche interne ai servizi segreti italiani e la portata del ruolo che il nuovo capo dovrà assumere saranno determinanti per l’indirizzo futuro del Dipartimento. Il passaggio di consegne, che potrebbe avvenire in modo repentino, avrà implicazioni significative sul funzionamento delle agenzie di sicurezza e sulla loro capacità di rispondere a situazioni critiche.

In conclusione, mentre si attendono ulteriori sviluppi, il panorama per la successione di Elisabetta Belloni sembra variegato e ricco di potenziali candidature, con l’attenzione concentrata sulle capacità e competenze di ciascun candidato nell’affrontare le sfide della sicurezza nazionale. La scelta del nuovo capo del Dis sarà quindi un passaggio cruciale per il futuro immediato dei servizi di informazione in Italia.