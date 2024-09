Chi guida Alternativa Popolare?

Il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, ha recentemente stretto un’alleanza con il centrodestra a livello nazionale in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. Questo accordo politico è stato ufficializzato da vari rappresentanti del centrodestra, tra cui Giovanni Donzelli (FdI), Francesco Battistoni (FI), Alessandro Colucci (Noi Moderati), Claudio Durigon (Lega), Antonio De Poli (Udc) e lo stesso Bandecchi. Nel comunicato, si sottolinea l’importanza di ampliare la coalizione di centrodestra attraverso programmi condivisi, con l’obiettivo di estendere la base elettorale e affrontare congiuntamente le sfide regionali.

Le elezioni regionali si preannunciano delicate, a partire dalla Liguria, dove il centrodestra dovrà difendere la propria maggioranza dopo l’inchiesta che ha portato alle dimissioni del presidente Toti. In Emilia Romagna, storicamente in mano al centrosinistra, il governo spera di ottenere una vittoria inattesa. Anche la data delle elezioni in Umbria non è ancora confermata, ma la regione, che quattro anni fa è stata conquistata dal centrodestra, potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro politico di Bandecchi e del suo partito.

Stefano Bandecchi è un imprenditore noto per la sua attività nella ristorazione e nel turismo, ma il suo successo principale è legato alla fondazione dell’Università telematica Niccolò Cusano. Ha anche ricoperto il ruolo di presidente della squadra di calcio Ternana fino al 2023. Politicamente, ha avuto una lunga storia di sostegno al Movimento Sociale Italiano e ha finanziato Forza Italia, oltre ad altri politici di vari schieramenti. Nel 2017 ha aderito a Alternativa Popolare, il partito fondato da Angelino Alfano, e nel 2022 è stato eletto coordinatore nazionale del partito. Dopo aver tentato un’alleanza con le liste di Azione e Italia Viva, che non si è concretizzata, è stato eletto sindaco di Terni nel 2023, ribaltando i risultati del primo turno.

L’alleanza con il centrodestra segna quindi una svolta significativa per Bandecchi e il suo partito, con potenzialità importante per le prossime elezioni regionali che potrebbero alterare l’attuale equilibrio di potere.