Chi guadagna di più nel mondo delle blockchain in Italia

Se le blockchain fossero aziende, quali avrebbero i guadagni più alti? Una recente classifica rivela risultati sorprendenti. Diverse blockchain utilizzano modelli di retribuzione distinti, rendendo complessa la valutazione dei guadagni. Analizzare questi dati può fornire indicazioni preziose per investimenti futuri in modelli emergenti.

Defillama, un noto sito di dati sulle blockchain, offre una panoramica delle commissioni raccolte da ciascuna blockchain nell’arco di 30 giorni. I risultati mostrano che la Binance Smart Chain (BSC) è al primo posto con quasi 70 milioni di dollari, seguita da Ethereum con oltre 40 milioni e Tron con circa 37 milioni. Bitcoin, in confronto, raccoglie circa 10 milioni di dollari.

Un aspetto significativo è che queste somme non rappresentano guadagni enormi. Proiettandole su base annuale, la blockchain più redditizia incasserebbe circa 840 milioni di dollari, un’importo relativamente basso. Inoltre, non tutte le commissioni raccolte vengono distribuite a chi supporta il network, che siano miner o validator.

Le modalità di retribuzione variano. I miner di Bitcoin guadagnano commissioni e Bitcoin di nuova emissione, mentre in Ethereum i validator ricevono ricompense di staking, senza un legame diretto con le commissioni. BSC include le commissioni nelle retribuzioni dei validator, mentre Solana utilizza un modello misto.

In sintesi, valutare il valore futuro dei token legati a queste blockchain non è semplice, poiché il prezzo delle criptovalute è spesso slegato dalle metriche fondamentali come le commissioni. Ad esempio, per Ethereum, l’aumento delle commissioni implica una riduzione dell’emissione netta di nuovi ETH, ma non ha sempre impattato il prezzo.

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

